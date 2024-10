La incidencia de infecciones de transmisión sexual aumenta en Navarra y cada día se diagnostican una media de 4 casos

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Navarra han aumentado en los últimos años. En 2023 se registraron un total de 1.340 casos de sífilis, infección gonocócica, clamidia, linfogranuloma venéreo y VIH o, lo que es lo mismo, cada día se diagnosticaron una media de cuatro casos. Sin embargo, muchas de estas infecciones cursan de forma asintomática, aunque son igualmente transmisibles, por lo que estos datos solo reflejan una parte de este problema de salud pública, según ha informado el Gobierno de Navarra.

Así, para hacer frente a este incremento de la incidencia, el departamento de Salud del Ejecutivo foral, a través del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), considera necesario impulsar la educación afectivo sexual y la promoción de estilos de vida saludables, fomentado prácticas sexuales seguras y el uso de las medidas de protección y, para ello, lanza de nuevo la campaña 'Conexión segura' con un enfoque positivo de la sexualidad.

A través de mensajes como 'Esta conexión no es segura' o 'Tu conexión ha sido bloqueada', el Ejecutivo foral quiere concienciar sobre la importancia de usar medidas preventivas y evitar prácticas sexuales de riesgo, invitando a la ciudadanía a reiniciar sus prácticas de modo seguro, dado que gran parte de la población no percibe que las ITS le puedan afectar, porque las asocian exclusivamente a determinados colectivos.

TENDENCIA CRECIENTE

Según el informe recogido en el último Boletín de Salud Pública de Navarra, la incidencia de infecciones de trasmisión sexual en la Comunidad foral ha aumentado en los últimos años, salvo en el caso de la sífilis, siendo la situación epidemiológica similar al promedio de España.

Tal y como explica el ISPLN, las ITS constituyen un problema de salud pública de importancia creciente por su fácil contagiosidad, por el aumento de resistencias antimicrobianas, así como por la posibilidad de cronificación, infertilidad, abortos, secuelas y transmisión madre-hijo, en aquellos casos que no se diagnostican pronto y no se tratan correctamente.

Las mayores tasas de incidencia se observan en la población menor de 35 años. Concretamente, el año pasado se confirmaron en Navarra: 61 casos de sífilis, 381 de infección gonocócica (también denominada gonorrea), 840 de clamidia, 24 de linfogranuloma venéreo y 34 de VIH.

Los hombres de 25 a 34 años presentan la mayor incidencia de sífilis, infección gonocócica y linfogranuloma venéreo. La infección por clamidia se detectó más frecuentemente en mujeres de 15-24 años, como consecuencia del cribado incorporado en las revisiones ginecológicas.

CÓMO SE TRANSMITEN LAS ITS

Las ITS se trasmiten, mayoritariamente, a través de la sangre, el semen o el flujo vaginal en las relaciones de penetración vaginal, anal o sexo oral cuando no se utilizan medidas preventivas y una de las personas que participa está afectada.

Por ello, para las prácticas sexuales que conllevan riesgos, se recomienda usar siempre medidas preventivas, como el preservativo masculino o de uso externo, el femenino o de uso interno y las láminas de látex.

Pero no todas las prácticas sexuales tienen riesgo. La masturbación, los juegos eróticos, la estimulación no genital... también previenen las ITS y, además, han expuesto desde Salud, permiten "conocer y experimentar el placer y el disfrute en el encuentro de forma segura".

MÁS DE 30.000 UNIDADES DE MATERIAL PREVENTIVO REPARTIDAS

La campaña de sensibilización Conexión segura, cuyo material se encuentra en las páginas web saludsexual.navarra.es y osasunsexuala.nafarroa.eus, se enmarca dentro del Plan de prevención y control del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) de Navarra.

Además de intentar reducir la incidencia de las ITS, informando sobre ellas y facilitando recursos para su prevención, incide en la importancia de las habilidades relacionales para romper la cadena de trasmisión de las infecciones y recuerda que la comunicación y la negociación en las relaciones es fundamental. No obstante, fomentar el buen trato es una constante en las acciones que promueve el ISPLN, como la campaña conjunta del Gobierno de este verano 'En Navarra, disfruta, comparte y respeta'.

El ISPLN también elabora material educativo e informativo, como puede ser 'Salud y sexualidad', 'ITS, Infecciones de Transmisión Sexual' y 'En sexualidad, no te quedes con la duda'. Asimismo, los últimos siete meses ha repartido más de 30.000 unidades de material preventivo (preservativos, toallitas de látex, lubricantes...) a entidades sociales y locales de distintos puntos de la geografía de Navarra.