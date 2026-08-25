El Índice de Precios Industriales de Navarra crece un 4,7% en julio

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales (IPRI) de Navarra registró en julio una variación del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior, 3,1 puntos superior a la registrada el mes pasado. La variación mensual de los precios industriales es del 3,3%, según datos del Instituto de Estadística de Navarra.

En el conjunto nacional, la variación anual del Índice de Precios Industriales se sitúa en el 9,2%, 2,2 puntos por encima de la registrada en el mes pasado. La variación mensual es del 3%.

En Navarra, aumentan los precios industriales en todos los grupos en términos anuales. Destaca el incremento de los precios industriales en Energía, un 23,1%.

En las tasas mensuales, Energía es el grupo que más sube con un aumento del 18,7%. Por el contrario, Bienes intermedios es el único grupo que baja (-0,1%).