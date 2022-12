Intentan robar y agredir con arma blanca a un taxista en Pamplona

PAMPLONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Esta madrugada un taxista ha sufrido un intento de robo y agresión con arma blanca en el barrio pamplonés de la Rochapea. El profesional ha denunciado los hechos a Policía Municipal, que se personó en el lugar en cuestión de minutos y está investigando el caso.

Así lo ha informado en una nota Teletaxi San Fermín, que ha condenado "este nuevo ataque" a los trabajadores del sector. "Es una situación gravísima, teniendo en cuenta que ha dejado de ser un caso aislado", ha advertido la asociación, que ha remarcado que "tomaremos las medidas que estimemos oportunas".

"Los taxistas de Pamplona sufren agresiones verbales todas las noches _y en algunas fatídicas ocasiones físicas y robos_ cuya consecuencia es que muchos profesionales hayan decidido retirarse los sábados a horas prudentes o, directamente, no salir a trabajar", ha lamentado.

"Se trata de un detrimento del servicio con el consecuente enfado de la ciudadanía", ha señalado Teletaxi San Fermín, que ha criticado que "lejos de arreglarse esta situación, noticias como la de esta madrugada solo enquistan el problema. No se puede exigir dar servicio a un autónomo que pone en peligro su integridad".

Al margen de esta agresión con arma blanca, la Junta Directiva de Teletaxi San Fermín ha recibido quejas de algunos socios sobre el "trato vejatorio sufrido estos días de fiesta, en especial la noche del 22 de diciembre, cuando solo Policía Municipal contabilizó 50 intervenciones", ha destacado.

Por este motivo, ha exigido a la Administración que "dedique más recursos a la seguridad en el taxi (cámaras de videovigilancia, etc.) y que refuerce el transporte urbano comarcal para que haya una mayor regularidad en el servicio de villavesas". "Es inexplicable que la noche del 22 no hubiera servicio de autobuses y que la movilidad de miles de personas dependiera del taxi. Es inexplicable que municipios con más de 10.000 habitantes tengan un sábado por la noche una villavesa a la hora. Es inexplicable que el 25 de diciembre, desde las 06.00 hasta las 10.00 horas, no hubiera autobuses en un área de prestación de 350.000 habitantes", ha rechazado.

La asociación ha advertido de que "somos un blanco fácil y el foco de las críticas" y ha pedido "comprensión y una mayor empatía por parte de nuestros gestores, de los partidos políticos y de la ciudadanía".

Teletaxi San Fermín ha agradecido "la amabilidad y el trato" de Policía Municipal de Pamplona con el socio agredido, así como al vecino que alertó y disuadió al agresor. "La mejor noticia es que la diligencia y la profesionalidad de los diferentes cuerpos policiales es garante de nuestra seguridad y, como siempre ocurre, dará con el culpable", ha subrayado.