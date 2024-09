Iraburu llama a llevar "el conocimiento y la fiabilidad de la investigación a la ciudadanía"

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, ha destacado la "ambición de servir" de la universidad y la importancia de la "transferencia del conocimiento". En este sentido, ha subrayado la necesidad de "propuestas que, en diálogo con la sociedad, lleven el conocimiento y la fiabilidad de la investigación a la ciudadanía".

Así lo ha afirmado en su discurso con motivo de la apertura del año académico 2024-2025, que ha tenido lugar este viernes en el Aula Magna del centro académico. Al acto han asistido diversas autoridades, entre las que se encontraban María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, acompañada de varios de los consejeros del ejecutivo; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló; Jaime Goyena, fiscal superior de Navarra; así como los rectores de la UPNA y la UNED Pamplona, Ramón Gonzalo y Teresa Imízcoz.

El acto de apertura se ha iniciado con el desfile del cortejo académico, en el que han participado más de 200 doctores. La parte musical de la Misa y del desfile corrió a cargo del coro del Seminario Internacional Bidasoa. Ya en el Aula Magna, ha intervenido el secretario general, Jesús María Ezponda, quien ha dado cuenta de la memoria académica del curso pasado. A continuación, la profesora de la Facultad de Enfermería, Navidad Canga, ha impartido la lección inaugural, 'Crear salud allá donde discurre nuestra vida cotidiana'.

La rectora de la universidad ha cerrado el acto destacando la "ambición de servir" del centro académico y su "innegable aportación a la sociedad". "La dimensión de servicio, cuando es genuina, se muestra como algo dinámico, vivo, de enorme potencial, que nos estimula e interpela a todos, tanto personalmente como en el trabajo compartido que llevamos a cabo en departamentos, servicios y facultades", ha manifestado.

Iraburu ha planteado tres características de esta voluntad de servicio. Por un lado, "la sensibilidad a las necesidades de las personas y del entorno", el "interés hacia los retos y problemas que nos rodean". Ha destacado que "no hay mejor innovación docente" que "la que nace del interés por ser catalizadores del aprendizaje de los estudiantes" y "no hay mejor estimulo para la investigación o para la asistencia que el deseo de solucionar un problema y mejorar la vida de los pacientes".

En segundo lugar, ha citado la "disposición a complicarnos la vida" que "refleja lo que sucede cuando una persona o un equipo se ve impulsado por ese sentido de servicio dinámico y se lanza a nuevas metas". "La experiencia nos dice que todo proyecto ambicioso encuentra resistencias y dificultades y sale adelante por el impulso de personas que no se plantean la tranquilidad como único objetivo", ha remarcado.

En tercer lugar, ha resaltado la "capacidad de aglutinar voluntades y crear esfuerzos". Al respecto, ha afirmado que hay una "solidaridad invisible que une a aquellos que buscan el bien común en cualquiera de sus formas y están dispuestos a trabajar lo que sea necesario para conseguirlo".

La rectora de la UN ha señalado que "vivimos tiempos en los que muchos se cuestionan el sentido mismo del trabajo y en los que hay una preocupación compartida por la formación de las personas que el mundo profesional necesita". Y ha considerado que "el sentido de la donación y del servicio pueden ser le mejor estimulo para abrir nuevos horizontes personales e institucionales que devuelvan su dignidad a la tarea profesional, que hagan atractivas las empresas y que motiven a nuestros jóvenes".

María Iraburu ha destacado "dos aspectos que son condición y medio para que la Universidad lleve a cabo esta tarea de servicio". Por un lado, los estudiantes, que "son parte activa y fundamental de la comunidad universitaria" y son "quienes cuestionan nuestros planteamientos" y "sacan lo mejor de nosotros". La rectora ha destacado como uno de los "grandes desafíos" de la universidad y la sociedad el "ampliar los cauces para que cualquier estudiante con ilusión por formarse" pueda hacerlo "independientemente de su situación económica".

Por otro lado, ha puesto en valor la "transferencia de conocimiento" y ha incidido en la necesidad de "propuestas que, en diálogo con la sociedad, lleven el conocimiento y la fiabilidad de la investigación a la ciudadanía". En este sentido, ha esperado que el centro Bioma, ya en construcción, sea "ese espacio de encuentro en el que personas de todas las edades, y muy especialmente nuestros jóvenes, se harán preguntas, cuestionarán con mente abierta ideas y opiniones, descubrirán nuevos horizontes".

"Afrontamos el nuevo curso 2024-25 dispuestos a ser esas personas que con su trabajo al servicio de los demás, eliminan barreras, favorecen el entendimiento, aligeran el miedo y promueven la paz", ha concluido.

"URGENTE NECESIDAD DE HACER CAMBIOS" EN EL SISTEMA SANITARIO

La profesora de la Facultad de Enfermería Navidad Canga ha pronunciado la lección inaugural, bajo el título 'Crear salud allá donde discurre nuestra vida cotidiana' en la que ha reflexionado sobre el concepto de "crear salud" en nuestro día a día. "Este concepto se aleja de la visión patogénica tradicional, es decir, la centrada en las causas de las enfermedades, y se acerca a una óptica salutogénica positiva, poniendo el énfasis en el origen de la salud y no en el origen de la enfermedad", ha explicado.

"Hoy nos enfrentamos a problemas como la soledad, el estrés, la obesidad, la pobreza y las adicciones, que no pueden ser abordados únicamente desde una respuesta sanitaria", ha destacado Canga, quien ha subrayado que "todos tenemos responsabilidades hacia nuestra salud y la de nuestras familias". Por ello, ha llamado a asumir "un mayor protagonismo, ante un modelo que a menudo ha actuado y actúa de manera paternalista".

Por un lado, ha señalado la dimensión individual orientada al "autocuidado" que "ha de reunir cinco características esenciales: nutrición equilibrada, actividad física regular, patrón de sueño saludable, evitar comportamientos de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol, y, finalmente, generar vínculos significativos con la familia, con los amigos y con la comunidad". Y, por otro lado, la dimensión contextual, que implica mejorar los ambientes domésticos, educativos, laborales y comunitarios.

Respecto al sector sanitario, la profesora Navidad Canga ha destacado que "está atravesando una gran crisis y se impone la urgente necesidad de introducir cambios", especialmente en el primer nivel o Atención Primaria de Salud (APS). A su juicio, es el nivel de atención "mejor posicionado" para introducir una "nueva filosofía" de "crear salud", ya que se encuentra "integrado en el tejido local de las comunidades, y por ello es muy receptivo y sensible a sus necesidades".

De hecho, ha afirmado que "el 80% de las necesidades y problemas de salud de la población deberían cubrirse o resolverse en el primer nivel de asistencia; y sin embargo, los presupuestos asignados a la APS no son suficientes para garantizar un servicio de calidad que asegure la accesibilidad, equidad y sostenibilidad". "La urgencia de actuar es imperiosa porque si no lo hacemos el sistema sanitario no será capaz de hacer frente al conjunto de problemas a los que se tiene que enfrentar", ha advertido.