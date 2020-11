Irache prepara las primeras demandas para defender a afectados por el concurso de acreedores de Dentix

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ya está preparando las primeras demandas para defender a los afectados por Dentix ante los tribunales, después de que la empresa haya solicitado concurso de acreedores. Hasta el momento, la asociación ha recibido más de 250

consultas y reclamaciones por clientes de estas clínicas dentales.

Según ha explicado, muchos de los pacientes han contratado tratamientos dentales que pueden costar entre 2.000 y 8.000 euros y, en algún caso, hasta los 20.000 euros. "Algunos consumidores han visto cómo, especialmente desde el Estado de Alarma, la clínica dejó de atenderles" y "llevan meses sin que les den cita mientras siguen pagando las cuotas mensuales de la financiación del tratamiento", ha indicado en una nota.

En otros casos, "la clínica les ha dado cita pero, cuando ha llegado la fecha, se la han vuelto a posponer o han realizado una revisión de trámite sin progresar en el tratamiento y les han vuelto a remitir a una cita posterior".

Desde Irache se está reclamando la continuación del tratamiento, "bajo advertencia de considerar que la clínica incumple el contrato". Si no hay respuesta o esta no asegura la reanudación del proceso, Irache está acudiendo a la entidad que ha financiado el tratamiento "para comunicar que el cliente da por anulado el contrato por incumplimiento de la clínica y que, por tanto, también se anula la financiación, por lo que no pagará más cuotas".

En algunos casos, se ha conseguido que el cliente recupere el dinero correspondiente al tratamiento que no se realizó. En otros, se ha logrado que se reanude el tratamiento, han citado a los clientes y han efectuado el trabajo correspondiente.

En los casos en que no hay respuesta de ni de la clínica dental ni de la financiera, la asociación se está ofreciendo para acudir a la vías judicial.

COMISIONES POR IMPAGO Y TRATAMIENTOS DEFECTUOSOS

Según ha explicado Irache, hay consumidores que han dejado de pagar la financiación a los que la entidad les carga comisiones de devolución o de impago, e incluso les "han llegado a amenazar a los consumidores con incluirles en ficheros de morosos".

Ha destacado que, en estos casos, "es importante poder demostrar posteriormente que ya se comunicó la cancelación de la financiación por incumplimiento de contrato". Cuando se pueda demostrar que parte del dinero pagado corresponde a un tratamiento que no se ha llevado a cabo, se podrá reclamar la devolución de este importe.

Junto al problema de los pagos, hay personas que se han visto afectadas por "mala praxis y tratamientos defectuosos, que les han provocado daños". En estos casos también se estudia la viabilidad de llevar también los casos a los tribunales.

En cuanto a las personas que pagaron el tratamiento por su cuenta sin acogerse a ninguna financiación, deben reclamar la devolución del pago por incumplimiento de contrato "pero probablemente no tendrán otra opción que adherirse al futuro concurso de acreedores", ha indicado Irache.

En cualquier caso, la asociación ha aconsejado a los clientes de Dentix que "se asesoren sin dejar pasar demasiado tiempo o dar pasos en falso". "Es muy importante que todos los afectados conserven todas las facturas o justificantes de los pagos efectuados. También es fundamental conservar los contratos firmados así como cualquier comunicación realizada por la clínica o la financiera durante el proceso", ha apuntado.