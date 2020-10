Irache realiza cientos de reclamaciones a compañías aéreas debido a la cancelación de vuelos

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Irache ha realizado estos últimos meses cientos de reclamaciones por problemas con compañías aéreas. Según ha explicado, con la declaración del estado de alarma, "prácticamente todos los vuelos que ya habían sido contratados se cancelaron" y la "situación de inestabilidad" ha afectado también a "muchos vuelos que estaban programados más allá del mes de junio".

La asociación ha afirmado que "las primeras semanas fueron de absoluta confusión" donde las empresas "no daban una respuesta clara". "Con el tiempo, las compañías -aunque no todas- fueron contestando a los consumidores" y "buena parte de ellas fueron ofreciendo, o bien cambio de fechas de los vuelos, o bien bonos con una duración de entre un año y dos que podían utilizarse en otros vuelos que fletase la compañía", ha explicado en una nota.

En este sentido, ha criticado que "pese a que la normativa europea reconoce el derecho del consumidor a recuperar el dinero del billete en caso de cancelación, las empresas no informaban convenientemente de esta opción, seguramente para tratar de evitar una pérdida notable de ingresos".

Así, ha indicado que algunos consumidores "se están encontrando con que la compañía no quiere devolverle su dinero y sólo ofrece bonos". En algunos de estos casos, el consumidor, en un primer momento aceptó el bono "al pensar que era la única opción que tenía" ya que, ha señalado, desde las compañías aéreas "no se informa con la suficiente claridad del derecho del consumidor a recuperar su dinero". Una vez que el consumidor acepta el bono, la compañía "se excusa en ello para no devolver el dinero".

Otros afectados han acudido a la asociación porque no saben cómo utilizar el bono que aceptaron para adquirir otros billetes o se han encontrado con dificultades cuando quien emite el bono es una plataforma de internet y no una compañía concreta.

Irache ha explicado que algunas compañías señalan en su página web que, en caso de no usar el bono en el plazo de validez, el consumidor podrá recuperar el dinero. Una opción, ha advertido, que "presenta la incertidumbre de la situación que atravesará la compañía en uno o dos años y qué actitud adoptará".

"Otras compañías se están escudando en que los billetes en realidad eran de otra compañía, generalmente extranjera, y están descargando la responsabilidad sobre esta", ha reprochado Irache, que ha apuntado que, en estos casos, el consumidor tiene que ver quién consta en el contrato o reserva de vuelo. Si la compañía 'vendedora' adquiere o deriva a su vez el transporte a otra tercera, "no es responsabilidad del consumidor".

También están llegado a Irache consumidores que contrataron en una misma reserva un vuelo de ida y vuelta y les han comunicado que les cancelan solo uno de los dos. En este caso, tienen derecho a elegir entre el reembolso de los dos vuelos o cambios de fechas alternativas. En cambio, si contrataron los vuelos de forma independiente, sólo tendrán derecho a que le devuelvan el dinero del que ha sido cancelado.

DENUNCIA ANTE LA ADMINISTRACIÓN A COMPAÑÍAS QUE "NO CUMPLEN LA LEY"

Si bien ha habido casos que, tras la reclamación de Irache, la compañía está efectuando el reembolso de los billetes, en los casos en que la empresa "no responde o su respuesta no ampara los derechos del consumidor", la asociación está llevando los casos ante los tribunales, "con la esperanza de que los jueces sí ofrezcan justicia a los afectados por estos casos y consigan recuperar su dinero".

Al mismo tiempo, Irache va a presentar una denuncia ante las administraciones competentes frente a aquellas compañías que "no cumplen la legalidad y actúan de forma reiterada en contra de los derechos de los consumidores". "Es necesario una mayor exigencia y control para que las compañías respeten los derechos de los clientes sin que éstos tengan que llegar a los tribunales para ejercerlos, con la consiguiente demora en el tiempo y desgaste personal", ha reivindicado.