Irujo insiste en que intentarán revertir la decisión del cierre de BSH Esquíroz, que "nunca ha entrado en pérdidas"

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha manifestado este miércoles que el principal objetivo del Ejecutivo en la reunión que mantendrán el viernes en Madrid tras el anuncio de cierre de BSH en Esquíroz es "tratar de revertir esa decisión de cierre unilateral" y ha manifestado que "es una fábrica además que nunca ha entrado en pérdidas".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Irujo ha incidido en que esperan que la decisión de la compañía sea "reversible", una "decisión no dialogada previamente" ya que, ha continuado, "tenemos mucho que ofrecer". Tras indicar que no conocen las causas por las que justifican su decisión, ha señalado que "no van a poder justificar el cierre por cuestiones económicas".

El consejero, que ha señalado que durante 2024 han estado realizando "un seguimiento de la situación de la empresa", ha comentado que el 16 de diciembre, al conocer la decisión de cierre, "nos pusimos en contacto tanto con la propia empresa como con el comité de empresa y también con el Ministerio". "Este asunto es de enorme gravedad y necesita también apoyo de Ministerio", ha dicho, para añadir que a la reunión del viernes asistirán la presidenta de Navarra, María Chivite, junto a los consejeros Irujo y Carmen Maeztu, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y Christian Prenzel, director de BSH para Europa, y Jörg Ulrich, jefe de producción global.

Ha expuesto que se trata de "una fábrica que nunca ha entrado en pérdidas, con lo cual no estamos ante una multinacional que tiene unas pérdidas económicas que puedan justificar esta decisión". "No es por causas económicas, todavía no tenemos el expediente, creo que lo tiene la inspección de Trabajo, que es donde tendrán que decir qué motivos tienen para la decisión de cierre", ha añadido.

Irujo ha señalado que "BSH está perdiéndose el liderazgo histórico que ha tenido; eso sí que es una realidad no sólo aquí sino en todo el continente con competidores que vienen de fuera de la Unión Europea especialmente de Turquía y ahora de China". "Hay ciertos factores que se escapan a las cuestiones de competitividad no sólo de navarra sino también del Estado y que la Unión Europea tiene que reaccionar", ha dicho.

Ha añadido que BSH está en un momento de "reorganización" y que está inmersa "en una operación de venta de plantas en Italia y en el cierre de una planta en Alemania". "Sí ofrecemos en Navarra un mayor factor de competitividad si nos comparamos por ejemplo con el centro y norte de Europa por una cuestión obviamente salarial pero con una cuestión también de una capacitación que está cuando menos igual o muy por encima de la capacitación que pueden tener profesionales también del centro y norte de Europa", ha destacado.

Irujo ha indicado que han realizado "intentos coordinados", no sólo con el comité de empresa y con la dirección de BSH en Navarra, "de mantener una relación directa con la matriz de BSH en Munich que no han sido atendidos". "Estamos el viernes ante esa primera reunión con personas con capacidad de decisión y es aquí donde nos tienen que empezar a detallar las causas reales que han llevado a esta toma de decisión sin iniciar un trámite de un diálogo previo", ha apuntado, para mostrar así su "malestar".

El consejero ha manifestado así que el viernes pondrán sobre la mesa que "somos uno de los territorios europeos con mayor índice de tejido industrial" y que "el año pasado cerramos, por ejemplo, con una tasa de empleo industrial récord, 85%".

Según ha continuado, "no es solo que tengamos un tejido industrial fuerte, es que tenemos un ecosistema que responde a estas necesidades de la industria". "Ofrecemos un tejido de centros tecnológicos que ocupan desde el desarrollo industrial, energético y también de nuevos materiales. Con los seis centros tecnológicos que tenemos, más los seis de investigación, tenemos un tejido universitario que está muy enfocado al desarrollo industrial, con lo cual diversas multinacionales, incluida BSH, tienen diferentes convenios para desarrollo de sus estrategias de inteligencia artificial", ha explicado.

Ha valorado que "Navarra no es solo un territorio donde tengamos un tejido industrial muy superior al de la media europea, que se sitúa en torno a un 18, comparado con un 31 que tenemos aquí, sino que es que tenemos un ecosistema que es enormemente valorado por todo nuestro tejido industrial".

"FALSAS EXPECTATIVAS"

Sobre la posibilidad de generar a los trabajadores "falsas expectativas" de que la situación se puede revertir, Irujo ha afirmado que "nuestra posición clara es estar al lado de los 660 personas que trabajan en BSH y de todos los puestos indirectos que también están en juego". "A partir de ahí no nos podemos rendir; es que tenemos mucho que ofrecer en Navarra", ha aseverado.

El consejero ha comentado que el Gobierno no se está "justificando" y que ha hecho "intentos repetidos de poder estar con la empresa, con esa interlocución directa con la matriz". "Lo que no quita para que hayamos estado en permanente contacto tanto con la dirección del centro en Navarra como con el comité de empresa", ha expuesto.

Ha afirmado que "vamos a ir a Madrid, vamos a escuchar lo que nos dicen". "Toca ser prudentes y esperar a ese momento de diálogo pero yendo con todas las cartas que podemos jugar desde el Gobierno de Navarra y desde el Ministerio", ha subrayado, para concluir que "nuestro sentir va a estar siempre al lado de los trabajadores y trabajadoras de BSH".