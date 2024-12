Javier García apuesta por "una Navarra sin Chivite" y dice que el PPN trabaja para ser la "alternativa"

Afirma que la "fuerza" con la que Chivite asegura que el Ejecutivo empezará el 2025 será "la que le dé Bildu para seguir en el poder"

PAMPLONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPN, Javier García, ha afirmado este lunes que los 'populares' trabajan para ser la "alternativa" en la Comunidad foral, una alternativa que a su juicio "pasa por una Navarra sin Chivite".

En una rueda de prensa de balance de fin de año, García ha señalado que termina un 2024 "en el que las políticas de los partidos autoproclamados progresistas dejan a Navarra en una situación compleja, en la UCI, y con un único tratamiento que es un cambio de Gobierno".

De cara a 2025, ha subrayado que del actual Ejecutivo "podemos esperar cualquier cosa, pero lo que no esperamos, desgraciadamente, son soluciones a los problemas". "No esperamos progreso, no esperamos crecimiento ni desarrollo, que es justamente lo que necesita Navarra. Está claro que es una misión prácticamente imposible cuando se lleva de socio al nacionalismo, que tanto daño ha hecho a esta Comunidad", ha dicho, tras subrayar que "la última petición concedida por Chivite a la izquierda abertzale ha sido la de reconocer a proetarras" como "víctimas", y "la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico".

"Precisamente esta mañana la señora Chivite anunciaba que comenzará 2025 con fuerza y con una hoja de ruta clara. La hoja de ruta ya sabemos cuál es; la fuerza, la que le dé Bildu durante estos meses para seguir manteniéndose en el poder. Ella simplemente hace lo que quiere Bildu y lo que quiere el nacionalismo", ha asegurado.

Según García, la Comunidad foral "se prepara para una Navarra sin Chivite". "Navarra está mirando al futuro y el futuro pasa por no tener a la señora Chivite como presidenta del Gobierno", ha comentado, tras apuntar que mientras el PSN "esté centrado en contentar a sus socios independentistas, aferrarse al sillón, lo mismo que hace el señor Sánchez, nosotros nos vamos a dedicar a lo que no hacen ellos", proponiendo medidas que "mejoren la accesibilidad en materia de infraestructuras, medidas para reducir las listas de espera, mejorar la calidad del sistema educativo, desahogar de impuestos a las clases medias, mejorar la competitividad, facilitar el acceso a la vivienda, reducir la pobreza".

Ha añadido García que desde el PPN "vamos a poner la vista en esa Navarra con futuro", que "pasa exclusivamente por la Navarra sin Chivite". "La nueva era es la Navarra sin Chivite, la Navarra que avanza, la Navarra que progresa y la Navarra que crece", ha incidido.

En respuesta a los periodistas sobre si en el PPN estarían dispuestos a alcanzar pactos con grupos como Geroa Bai para construir esa "alternativa", García ha indicado que "Geroa Bai es lo mismo que Chivite, porque está participando en un Gobierno en el que han puesto a la señora Chivite". "Nosotros contamos con trabajar en esa Navarra sin Chivite, y Chivite y Geroa son lo mismo, comparten un Gobierno, independientemente del poco peso que tenga Geroa Bai en este gobierno", ha subrayado.

LAS MATERIAS QUE "MÁS PREOCUPAN"

García ha hecho un repaso de las materias "que más preocupan al conjunto de los ciudadanos navarros" y al propio partido. Entre otras cuestiones, ha criticado que Navarra "no es fiscalmente atractiva para las empresas", y en materia de salud, ha dicho que "si queremos hablar de sanidad en mayúsculas no podemos seguir hablando" del consejero Fernando Domínguez, de quien ha pedido el cese "inmediato".

En materia de vivienda, ha subrayado que Pamplona "es la séptima ciudad donde más caro es el precio de la vivienda" y que "con este Gobierno soñar con poder adquirir una vivienda se queda definitivamente en eso, en un sueño".

En cuanto a pobreza, ha dicho que "Navarra, pese a que el Ejecutivo nos intente convencer de lo contrario, se sigue empobreciendo", y ha añadido que en materia de infraestructuras "hay una parálisis absoluta de la inversión", ya que Navarra está "igual que estaba en 2011, en 2015, en 2023". "No hemos avanzado nada", ha comentado, tras emplazar a Chivite a que "en vez de sumisión, llame a la puerta de Moncloa y pida por favor un compromiso claro firmado y que se ejecuten cuanto antes las necesidades que tiene Navarra en materia de infraestructuras".

Por otro lado, ha señalado que este mes de diciembre se han aprobado unos presupuestos que "además de ser los más elevados de la historia" de Navarra, son "absolutamente sectarios y sometidos a los intereses de los nacionalistas". También ha criticado la aprobación de la ley de medidas tributarias, "que no apuesta por una fiscalidad justa, adecuada, a la realidad económica y social" de Navarra, que "no es atractiva para que vengan empresas, para que vengan familias, o para que venga talento, pero tampoco lo es para que venga inversión extranjera".

En este sentido, ha indicado que diciembre "ha sido catastrófico para Navarra, con cada día prácticamente un anuncio de una empresa que se marchaba". "Y me preocupa y me da tristeza ver a la señora Chivite que sigue sentada, apoltronada en el sillón, sin ir al lugar donde se deciden las cuestiones importantes para defender Navarra", ha añadido.

A su juicio, la industria de Navarra "se encuentra en coma" y durante el 2024 "numerosas empresas han tenido que echar el cierre". "Y ante eso, ¿qué ha hecho el Gobierno de Navarra? Nada, insisto. Estamos preocupados por esta falta de acción de este Gobierno", ha subrayado.

En el ámbito educativo, ha considerado que los datos de PISA reflejan que "Navarra, si algo está haciendo, es bajar la calidad educativa", y ha criticado que el departamento "es la casa de los líos: un día sí, otro también, hay una huelga, hay un problema que no se soluciona".