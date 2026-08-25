José Mercé saldrá a los balcones del Ayuntamiento de Pamplona este viernes dentro de la programación de Flamenco On Fire

Archivo - Edición anterior de Flamenco On Fire desde el Ayuntamiento de Pamplona. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho actuaciones y actividades en torno al flamenco albergará el Ayuntamiento de Pamplona dentro de la programación de la décima tercera edición del festival Flamenco On Fire, que ha programado 47 conciertos en 18 escenarios distintos de tres localidades navarras. Además de en Viana y en Estella, el festival recala un año más en Pamplona, con actuaciones que darán comienzo este miércoles, día 26, y se prolongarán hasta el sábado 29.

Como en ediciones anteriores, la Casa Consistorial abre sus balcones a la música flamenca, al cante y a la guitarra, de la mano de José Mercé, Pedro El Granaíno y El Pele. Pero también Civivox Condestable acogerá otros tantos conciertos y organizará un taller infantil en torno a la guitarra y al baile. El Teatro Gayarre, por su parte, se suma al festival con un concierto de Rafael Riqueni, Tim Ries y Ana Moura, este miércoles, a las 20 horas, dando el pistoletazo de salida a la colaboración municipal con esta iniciativa.

Durante tres días, de jueves a sábado, la cita frente a los balcones municipales será a las 12 del mediodía. Desde la fachada de la Casa Consistorial los sonidos flamencos se proyectarán sobre la plaza, con las actuaciones en director de importantes artistas del cante y la guitarra. Abrirá el ciclo, el jueves, Pedro El Granaíno, acompañado a la guitarra por Gabriel Lorente. Pedro Heredia Reyes (1973), ya comenzó a destacar desde joven con la compañía de los Farrucos. Además, ha colaborado en varios trabajos discográficos de grandes artistas como Vicente Amigo y Alejandro Sanz, entre otros muchos. En 2012 debutó como cantaor en solitario, recorriendo los principales festivales nacionales e internacionales.

El viernes será el turno de José Mercé, que acudirá acompañado de Manuel Cerpa a la guitarra. Estrella indiscutible en el mundo flamenco, debutó en 1968 y desde entonces ha editado 19 álbumes, con versiones flamencas de artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara o Manu Chao, uniendo flamenco y pop. Cuenta en su haber con el Premio Ondas a la Obra flamenca más notoria, la Medalla de Andalucía o el Premio Odeón, como mejor artista de flamenco. Es miembro de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras.

El sábado los balcones de la Casa Consistorial se abrirán para El Pele, que acudirá con Niño Seve a la guitarra. El Pele (1954) se ha forjado una carrera profesional jalonada de premios, desde el Premio Cayetano Muriel en Cabra, que logró con 15 años, hasta la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2019. Su cante busca nuevas formas a partir de las raíces más puras del flamenco, lo que le ha llevado a compartir escenarios con estrellas como David Bowie o Prince.

TRES CONCIERTOS MÁS EN CONDESTABLE

Mientras las actuaciones desde la Casa Consistorial tendrán lugar al mediodía, por la tarde, Condestable acogerá el Escenario Sabicas, a las 18.30 horas, por el que desfilarán artistas del mundo del flamenco. El jueves, actuarán Felipe Maya y Jerónimo Maya. El viernes, Joselito Acedo, y el sábado, Alejandro Hurtado. Todos ellos deleitarán al público con conciertos de una hora de duración, haciendo un repaso por su repertorio artístico. Las actuaciones son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.

Por último, el sábado 29 a las 12.30 horas, se ha programado un taller gratuito para niños en torno al baile flamenco y la guitarra, que se desarrollará en Civivox Condestable. La actividad, con la denominación 'Cómo camina el compás', se desarrolla de la mano de Asociación Trémolo y tiene entrada libre hasta completar aforo.

El Ayuntamiento de Pamplona colabora en otras actividades del ciclo, que cuenta con dos propuestas abiertas al público y desarrolladas en la calle: un concierto nocturno este miércoles, a las 21.30 horas, desde el balcón del Palacio de Diputación, a cargo del toledano Felipe Maya, y las actuaciones que tendrán lugar el jueves, viernes y sábado, a las 12.45 horas, desde los balcones del Hotel La Perla, con Morenito de Illora y Jerónimo Maya, Carmen Carmona y Juanjo León, y Miguel Ángel Heredia y Cristóbal Santiago, respectivamente. Como tercera propuesta, y en un espacio diferente, este miércoles a las 18.30 horas se celebrará en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros el acto homenaje a los encierros, que contará con un concierto de guitarra de Juan Diego Mateos.