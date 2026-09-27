Julia Navarro, Sergio Peris-Mencheta, Gracia Querejeta o Eduardo Sáenz de Cabezón protagonizan el otoño en Civican

La escritora Julia Navarro participará en el ciclo 'Diálogos de Medianoche' de Civican. - Carlos Luján - Europa Press

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Julia Navarro, Sergio Peris-Mencheta, Gracia Querejeta, Eduardo Sáenz de Cabezón, José Ovejero, Helena Matute o Simona Levi son algunas de las voces que pasarán este otoño 2026 por el centro cultural de Fundación Caja Navarra, Civican.

Entre octubre y diciembre, Civican reunirá literatura, cine, filosofía, ciencia, música, creación contemporánea y acción social en una programación que tendrá como eje 'Verdad a fuego lento', una invitación a "recuperar tiempo y criterio para comprender la realidad en un contexto marcado por la inmediatez y la sobreinformación", destacan en una nota de prensa desde la Fundación Caja Navarra.

La propuesta de otoño será, a su vez, el primer capítulo de 'El tiempo recuperado. Lentitud, atención y vida compartida frente a la era del cansancio', el marco que conectará la programación de Civican durante el otoño de 2026, el invierno y la primavera de 2027. Cada trimestre desarrollará "una mirada propia": este otoño, la verdad y la capacidad de discernir; en invierno, 'El derecho al silencio'; y en primavera, 'Tiempos compartidos'.

Esta reflexión sobre el tiempo llegará también a la fachada de Civican a través de una nueva lona que contrapondrá Cronos y Kairós, dos formas de entender el tiempo en la antigua Grecia. Frente al tiempo lineal y cuantitativo de Cronos, asociado a horarios, objetivos y obligaciones, Kairós representa el tiempo cualitativo y vivido. La propuesta plantea así la pregunta "¿cuánto de nuestro tiempo nos pertenece realmente?".

El presidente de Fundación Caja Navarra, José Angel Andrés, ha destacado que "la rapidez, la búsqueda de lo fugaz o la inmediatez son conceptos que describen bien la sociedad en la que vivimos. Saciar una necesidad incesante de información, contenido, actividad que se mide en Cronos, pero no en Kairós. Este programa de actividades, sin embargo, refuerza la personalidad de Civican como un lugar que prioriza el Kairós como herramienta que permita pararse a pensar, reflexionar y cultivar el espíritu crítico".

El ciclo 'Perspectivas' abrirá la programación de otoño el 7 de octubre con Ramón Salaverría y Uxía Carral y la pregunta '¿Importa todavía la verdad?'. La filosofía estará presente con María José Frapolli, mientras que las aulas abiertas 'La verdad en tiempos de la IA' y '¿Pensamos o rebotamos?' abordarán la inteligencia artificial y los mecanismos vinculados a la polarización.

La desinformación será también protagonista con Simona Levi (11 de noviembre) y su conferencia 'Fake News y desinformación'. Gregorio Luri y Barbara Jiménez Pazos (25 de noviembre) conversarán sobre voces, narrativas y testimonios, y Lola López Mondéjar (26 de noviembre) abordará la relación entre capacidad narrativa, pensamiento crítico, empatía e imaginación en Pensar: zona de sacrificio.

JULIA NAVARRO, OVEJERO, PERIS-MENCHETA Y QUEREJETA

La literatura y las conversaciones tendrán un peso destacado. 'Diálogos de medianoche', organizado en colaboración con Diario de Navarra, contará con los escritores José Ovejero (30 de octubre) y Julia Navarro (20 de noviembre).

Los 'Conversatorios' en la biblioteca reunirán a la directora, guionista y productora Gracia Querejeta (8 de octubre) y al actor, director y productor Sergio Peris-Mencheta (21 de octubre), que compartirán los libros, autores e historias que han marcado sus trayectorias.

A ellos se sumarán la escritora Laura Ferrero y el escultor David Bestué (18 de noviembre) en 'La atención en los tiempos del ruido', una conversación sobre el valor de la atención, la observación y la escucha frente a los ritmos acelerados.

CIENCIA, ARTE Y NUEVAS FORMAS DE MIRAR

La ciencia acercará al público otras perspectivas sobre cómo construimos y percibimos la realidad. La catedrática de Psicología Experimental Helena Matute (19 de octubre) protagonizará 'Nuestra mente nos engaña', sobre los sesgos cognitivos y atajos mentales que condicionan nuestra percepción. El matemático y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón abordará en noviembre la relación entre 'Verdad y matemáticas', mientras que Adolf Tobeña hablará en diciembre sobre verdad, mentira y neurociencia.

El ciclo 'En busca de lo humano', en colaboración con el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, incluirá además 'Miradas sobre el tiempo humano y el tiempo de la naturaleza' (27 de octubre), con Jordi Puig y Ricardo Piñero.

En el ámbito de la creación contemporánea, Civican acogerá la VIII edición de Filmmaking for Social Change, +Latina en CIVICAN y una nueva edición de Zinetika Festival. En diciembre, la cineasta Laida Lertxundi protagonizará el programa Error404, con propuestas en torno a la verdad, el cuerpo, el paisaje y la ética del testimonio.

MÚSICA, SOSTENIBILIDAD Y VIDA COTIDIANA

La música tendrá también presencia con 'Enclave Fortissimo', en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Navarra; los conciertos de Calcutá y Fitzcarraldo dentro de Pentagramas; y la electrónica experimental de TOKORO.av (10 de diciembre) en 'Paisaje sonoro'.

La programación llevará además el pensamiento crítico a cuestiones cotidianas. Mikel López Iturriaga, El Comidista, y la nutricionista Judith Fernández hablarán sobre gastronomía, modas y desinformación, mientras que Andreu Escrivá y la Plataforma Verificat abordarán desde 'SOStenibles' la relación entre información, sostenibilidad y decisiones de consumo.

Civican mantendrá asimismo su programación dirigida a público infantil y familiar con propuestas vinculadas a las palabras, el movimiento, la creatividad y el pensamiento crítico.

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE

Las inscripciones para la programación de otoño se abrirán el lunes 28 de septiembre, a través de la web de Fundación Caja Navarra y de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444), hasta completar aforo. Todas las actividades son gratuitas previa inscripción.

El acceso al edificio y a las exposiciones es libre y gratuito y algunas propuestas podrán seguirse también en streaming o en diferido a través del canal de YouTube de Fundación Caja Navarra.