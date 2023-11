LAB apuesta por un convenio colectivo del ciclo 0-3 propio para Navarra

PAMPLONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha defendido una negociación para acordar un convenio colectivo del ciclo 0-3 que sea propio para Navarra y ha rechazado por ello sumarse a una huelga convocada por CCOO en este ciclo educativo en el ámbito estatal.

LAB ha reafirmado su postura en favor de "una hoja de ruta propia hecha en Navarra y para Navarra" y ha explicado que lleva "muchos meses reivindicando la necesidad de un convenio sectorial propio para Navarra que dignifique las condiciones laborales de todas las trabajadoras de escuelas infantiles". Por ello, no apoya la convocatoria de CCOO, considerando que "refuerza o da continuidad a un convenio estatal que no tiene en cuenta la realidad de las trabajadoras navarras".

LAB ha señalado en un comunicado que "tiene claro que hay que traer la negociación colectiva a Navarra". "Las trabajadoras navarras deben negociar y acordar aquí, y no en Madrid, sus condiciones laborales. Por tanto, este sindicato no va a pelear por una herramienta que no tiene en cuenta su realidad ni sus necesidades reales. Ahora es el momento de continuar dando pasos en la consecución del convenio navarro, y no el de dar pasos para reforzar el convenio estatal", ha insistido.

Según el sindicato, "gracias a un convenio propio para el sector 0-3 en Navarra se asegurará la financiación del Gobierno foral a estos servicios, facilitando el camino de su publificación y de la idea de gestión unitaria de este ciclo educativo, y esto no supondrá ninguna carga adicional para las empresas o cooperativas gestoras".