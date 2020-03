Lastra defiende el "diálogo" con Cataluña y acusa al PP de "ser el portamaletas de la ultraderecha"

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha defendido que "es el momento de abordar el problema territorial desde la política" como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez desde la mesa de diálogo con el Gobierno catalán y ha acusado al PP de ser "el portamaletas de una ultraderecha que sólo trae en su equipaje división y odio".

Lastra, que ha participado este viernes en el Foro Ser Navarra, ha afirmado que "es hora de que la derecha deje de usar el Estado de las autonomías como un estado de confrontación entre territorios y entienda que se construyó como un estado de cooperación".

"Eso es el Estado de las autonomías y sólo así puede funcionar", ha sostenido la dirigente socialista, para agregar que "la democracia siempre es cumplimiento de la ley" y que "cuando se ha quebrantando la ley la respuesta del PSOE siempre ha sido la misma, que se cumpla".

No obstante, Lastra ha remarcado que "una comunidad es mucho más que un código penal, una comunidad se construye sobre convivencia, sobre el entendimiento, sobre el acuerdo y, por todo eso, es imprescindible la ley sin duda, pero también la política". Y ha defendido que "la ley no puede servir de coartada para que los políticos renuncien a cumplir nuestra primera obligación".

En su opinión, "la política debe abrirse paso" y ha afirmado que desearía que "en este nuevo tiempo" el PP "mostrase al menos la misma lealtad que mi partido demostró cuando gobernaban ellos". "Sin embargo, ha decidido convertirse en el portavoz de la ultraderecha y seguir el camino de la confrontación y la polarización a cualquier precio", ha censurado.

Para la vicesecretaria del PSOE, "el PP de Casado no demuestra más fortaleza sino la debilidad de un partido que fue de Gobierno y que hoy hace el triste papel de ser el portamaletas de una ultraderecha que sólo trae en su equipaje división y odio".

Y ha considerado que "entregándose a la ultraderecha, Casado no demuestra más firmeza, sino la debilidad de quien no tiene más proyecto para España que atacar al Gobierno". "En democracia, la protesta es un derecho, pero del principal partido de la oposición no sólo se espera la protesta, sino también alguna propuesta", ha apuntado.