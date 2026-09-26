Laura Aznal, elegida candidata de EH Bildu a la Presidencia de Navarra con el apoyo del 98,29%

Laura Aznal, candidata de EH Bildu a la Presidencia de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Laura Aznal a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales ha recibido el apoyo del 98,29% de la militancia que ha participado en la votación, mientras que un 1,71% ha votado en contra y no se han registrado votos en blanco.

Por su parte, la candidatura de Joseba Asiron para revalidar la Alcaldía de Pamplona ha conseguido el apoyo del 100% de los militantes de la coalición que han participado en la votación.

Así lo ha dado a conocer EH Bildu en un comunicado en el que ha felicitado a todos los candidatos y candidatas y ha puesto en valor "el compromiso demostrado, así como la responsabilidad que han asumido para representar en las instituciones el proyecto político de la izquierda soberanista".

Asimismo, ha destacado la participación de su militancia, afirmando que "somos un movimiento vivo, participativo y lleno de ilusión".

EH Bildu celebrará un acto político el próximo sábado 3 de octubre en el Navarra Arena, a las 11.30, para presentar a su candidata a presidenta del Gobierno foral y su candidato a la Alcaldía de Pamplona.

Una vez proclamadas estas candidaturas, EH Bildu dará el siguiente paso e iniciará el proceso para elegir a los candidatas a las alcaldías de los municipios de Navarra.