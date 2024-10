López dice que no le consta "ninguna instrucción" de cambios en la atención a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, ha manifestado este miércoles que no le consta que la directora general de Justicia "haya dictado ninguna instrucción" para que se hubiera podido cambiar el criterio en la atención a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, después de que Contigo-Zurekin pidiera explicaciones al Ejecutivo tras conocer que se está dando el alta de forma "abrupta" y "sin ninguna explicación" en la atención psicológico que reciben las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, Amparo López ha señalado que "no se ha cesado ningún servicio". "Habrá que ver quién firma esa comunicación y por qué lo firma, si ha sido una psicóloga en base a criterios psicológicos, no puedo juzgar, no puedo emitir un criterio al respecto porque no tengo ninguna constatación formal", ha comentado.

Según ha dicho, "el compromiso del Gobierno de Navarra con las víctimas tanto de abusos en el seno de la Iglesia como el resto de víctimas sigue siendo máximo". "Además, la atención psicológica en Navarra junto al Servicio de Justicia Restaurativa es algo diferencial de esta Comunidad que hay que ponerlo en valor", ha dicho, para señalar que "ha habido un caso o ciertos casos que han recibido una intervención terapéutica larga, cuatro o cinco años llevan recibiendo esa terapia, pero sigue a su disposición el Servicio de Justicia Restaurativa y también todos los servicios transversales que desde el Gobierno se prestan a las víctimas".

La portavoz ha comentado que en "este servicio se atiende a todo tipo de víctimas". "En todas las CCAA, la media de atención psicológica que se presta a las víctimas es de 15 o 20 sesiones y aquí estamos hablando en estos casos de cuatro o cinco años, más de 80 sesiones", ha aseverado, para añadir que "el departamento no ha hecho ninguna comunicación de que se deja de prestar nada".

"En todo caso hay profesionales, psicólogos, que son los que prestan el servicio que, en base a criterios médicos, han hecho una comunicación, un criterio médico que nosotros no vamos a cuestionar, pero el Gobierno no ha hecho ninguna comunicación", ha expuesto la consejera, que ha adelantado que el Ejecutivo está trabajando en un nuevo contrato, una nueva licitación, "que está en proceso".

López ha dicho así que "la empresa que presta el servicio tiene que seguir prestando el servicio en las mismas condiciones". "El nuevo pliego busca igualar a todas las personas víctimas de delitos graves y aumentar el alcance; queremos llegar a más víctimas", ha comentado, para indicar que "Navarra busca un objetivo de 30 sesiones". "Es un salto cualitativo también el integrar terapias grupales y terapias estratégicas breves para víctimas de delitos que no son graves, y se intenta acompañar a las víctimas el mayor tiempo posible. Hay que entender a todas las víctimas por igual", ha comentado.

López ha indicado que "en los últimos 20 años, al 80% de las víctimas se les ha dado de alta, porque cuando hay una atención también hay una alta médica". Y ha añadido que en "lo que llevamos de legislatura, el presupuesto se ha incrementado en 110.000 euros y alcanza 560.000 euros". "Los recursos de la Administración son limitados, se tienen que trabajar desde una visión de eficiencia y de racionalizar los servicios y llegando al mayor número de víctimas", ha dicho.

La consejera ha incidido en que el Gobierno "no ha cambiado ningún criterio y el contrato sigue en vigor, por lo que se debe estar garantizando el mismo servicio y en todo caso los criterios terapéuticos o la decisión médica lo debería decir quien ha considerado que es así". "Tienen la obligación de seguir dando el mismo tipo de servicio; no hay ninguna directriz, nada", ha aseverado.

Para las cuatro víctimas mencionadas en este asunto, López ha dicho que "tanto el despacho de la directora general de Justicia como el mío están abiertos". "No hemos cambiado de criterio para nada y no se les deja de prestar ningún servicio porque hay otros servicios del Gobierno de Navarra a su disposición y ambas vías estaban abiertas" ha subrayado, para pedir que "no confundamos con un tema tan sensible".