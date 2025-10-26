Una marea rosa en Pamplona muestra su apoyo y solidaridad en la lucha contra el cáncer de mama

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han respondido, un año más, a la llamada de la asociación Saray y han participado este domingo en la XIV Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama. Una edición que ha cumplido con los objetivos marcados por la asociación y en la que se han vendido los 12.000 dorsales que se habían puesto a la venta y cuya recaudación se destinará a proyectos de investigación.

Una multitud, vestida con la camiseta rosa de la prueba, se ha ido congregando en la Plaza del Castillo de Pamplona, donde ha tenido lugar la salida, tras el corte de la cinta por parte de la presidenta de Saray, María José Oraá, quien se ha mostrado muy emocionada por el apoyo de la gente.

Ya fuera corriendo o paseando, los participantes han realizado el recorrido que ha pasado por la avenida Carlos III, plaza de Merindades, avenida Baja Navarra, plaza de la Paz, calle Yanguas y Miranda, Vuelta del Castillo, avenida Pío XII, calle Bosquecillo, calle Taconera, plaza Virgen de la O, plaza Recoletas, calle Mayor, plaza Consistorial, calle Mercaderes, calle Estafeta hasta alcanzar la calle Duque de Ahumada y finalizar, de nuevo, en la Plaza del Castillo donde finalizará.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la carrera, María José Oraá, ha destacado que "estamos súper emocionadas porque hemos cumplido el objetivo, hemos sido capaces otra vez de movilizar a esta sociedad navarra tan solidaria". Ha puesto en valor está gran participación por "todas esas mujeres que saben ahora, más que nunca, que no están solas; que sus familiares, sus amistades, hasta sus mascotas están con ellas".

Oráa ha señalado que la incidencia del cáncer de mama "no baja" y ha resaltado que "vamos a seguir combatiendo, vamos a estar en la calle siempre reivindicando una sociedad mejor, con una mejor medicina y una mejor atención".

La presidenta de Saray ha resaltado que en esta edición se ha vendido íntegramente todos los dorsales puestos a la venta. "Siempre nos quedamos cerca" pero en esta ocasión se han agotado. Un dinero recaudado, ha subrayado, que se destinan "a proyectos de investigación aquí en Navarrabiomed que nos hablan de medicina de precisión, de medicina de futuro, de inmunoterapia y de sanación".

María José Oraá ha celebrado que el lema de este año, 'La esperanza se viste de rosa', "es real porque es palpable, es contante y sonante lo que vamos a ingresar nosotras en estos proyectos de investigación".

Preguntada por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, ha dicho que "es una pena" y ha mostrado su solidaridad con "nuestras compañeras de Andalucía". Ha considerado que "es muy improbable que en Navarra pase esto" y ha remarcado que "es muy lamentable que estas cosas pasen en la sanidad pública y en la privada".