María Chivite comparecerá este miércoles en el Parlamento para explicar la situación en que se encuentra Belate

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral han acordado este lunes que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparezca este próximo miércoles en comisión parlamentaria, a petición de UPN y PPN, para exponer la situación en la que se encuentra la obra de duplicación del túnel de Belate, después de que los servicios jurídicos del Ejecutivo descartaran que se pueda recurrir a la llamada fórmula del enriquecimiento injusto para realizar el pago del modificado por importe de 8,3 millones.

Además, en torno a este asunto, los socios del Gobierno de Navarra se reunirán esta tarde con el Ejecutivo foral ya que tanto Geroa Bai como Contigo-Zurekin solicitaron la semana pasada una reunión urgente acerca de la obra de duplicación del túnel de Belate.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha comentado que Chivite va a comparecer el miércoles "no por voluntad propia, sino porque UPN ha presentado una solicitud urgente de comparecencia; no le queda otro remedio que venir". A su juicio, el modificado de Belate "responde a una estrategia empresarial para cobrar más desde el minuto uno" y ha indicado que "el Gobierno de Navarra, en lugar de frenar ese tipo de prácticas, lo que ha hecho es participar de la misma".

Esparza ha pedido que "nos explique el Gobierno si cree que las empresas tienen razón, si cree que las empresas tienen algún derecho adquirido y, si es así, a ver quién les ha dado ese derecho adquirido, para que un modificado que, a juicio de funcionarios de la Administración es total y absolutamente injustificable y no era necesario, nos vaya a costar a todos 8,5 millones de euros más".

La socialista Ainhoa Unzu ha señalado que, para el pago del modificado, "se está trabajando en una vía que garantice la máxima garantía técnica, económica y también jurídica" y ha manifestado que "no se ha abonado ni un euro de esta obra que no esté debidamente justificado y avalado por los servicios jurídicos". "Ahora el Gobierno de Navarra está sentado con la UTE para ver de qué manera se puede desatascar este asunto", ha dicho.

Ha señalado que "cuando una fórmula ha demostrado que no ofrece esa cobertura, se detiene, se analiza y se busca una solución conforme a derecho, siempre velando por la máxima seguridad jurídica". "Eso es una auténtica garantía para el control del dinero y el gasto público; la prioridad es terminar Belate, pero hacerlo bien, con todas las garantías y dentro de la legalidad", ha comentado.

El representante de EH Bildu Mikel Zabaleta ha indicado que su grupo no está convocado a la reunión de esta tarde y que la semana pasada se reunieron con la presidenta del Ejecutivo, en la que se les trasladó el informe que ha realizado la asesoría jurídica. "Entendemos que se tienen que desarrollar esas obras, que son estratégicas", ha dicho, para exponer que trasladaron que "no se puede gastar ni un solo euro de dinero público sin su correspondiente aval jurídico".

Ha señalado que es el Gobierno foral quien tiene que "dar las explicaciones oportunas, quien tiene que buscar las soluciones legales oportunas y, en su caso si procediese, dirimir las responsabilidades que correspondan". Según ha dicho, "corresponde al Gobierno buscar la vía jurídica y tener los avales de intervención, de la asesoría jurídica, etc., le corresponde buscar las formas para poder desbloquear esa situación".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha insistido en "la necesidad de que el PSN y también la presidenta Chivite informen sobre lo ocurrido y sobre las consecuencias del informe" de la asesoría jurídica y ha pedido "absoluta transparencia" en torno a "las decisiones que se han ido tomando, qué consecuencias tienen y qué soluciones existen o se están barajando". Ha pedido información de "la situación real en que nos encontramos" y ha advertido de "la gravedad del problema y de las consecuencias que puede tener".

Sobre la fórmula de enriquecimiento injusto que propuso el Gobierno para el pago del modificado y descartada por los servicios jurídicos, ha dicho que ellos conocieron dicha propuesta "a finales de julio". "Nosotros pedimos garantías jurídicas de que eso encajaba en esa vía", ha dicho.

Desde el PPN, Irene Royo ha indicado que la presidenta, el próximo miércoles, "va a tener que dar muchas respuestas más que seguir escondiendo la cabeza o dar la espalda a estos problemas tan graves que atraviesan", y ha criticado "los problemas de infraestructuras y sobrecostes en las grandes obras como Belate, donde incluso informes jurídicos cuestionan los pagos adicionales reclamados por la UTE".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que ya está concertada la reunión de los socios de Gobierno en torno a la situación del túnel de Belate, que se solicitó para la tarde de este mismo lunes.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que Belate es "un túnel oscuro y mal oliente", donde "aparecen curiosos supuestos imprevistos, que no lo son, según los técnicos y juristas". "Y ahora no saben cómo solucionar los 8,5 millones, nada más y nada menos, que podría ser la mordida", ha dicho, para señalar que "si no salen el caso Cerdán o Koldo no sé qué hubiese pasado".