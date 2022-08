Maya pide al Gobierno central que "de una santa vez" aplique un plan energético "serio"

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha manifestado este martes que el Real Decreto Ley de medidas de ahorro energético "no tiene el contenido suficiente para de verdad influir en el consumo energético de una manera seria" y ha señalado que "lo que tiene que hacer el Gobierno de España de una santa vez es aplicar un plan energético serio".

En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha indicado que "queremos cumplir con el Real Decreto Ley porque, aunque algunos afirman que puede ser anticonstitucional, mientras no se recurra al Constitucional y se pronuncie, el decreto está en vigor y lo cumplimos; de hecho yo mismo he firmado una resolución transmitiendo a las áreas afectadas que lo cumplan".

Según ha expuesto, "el Real Decreto Ley hace una referencia expresa a los horarios en los que tiene que estar encendida o apagada una iluminación, pero eso no afecta a la iluminación ornamental, lo quiero dejar claro, porque parece a veces que queremos entrar en falsos debates o en oponernos porque sí a las cosas".

Maya ha manifestado así que "el Real Decreto se refiere únicamente a los escaparates de los locales o a la iluminación de edificios que en el momento en que se cierren hay que apagar la luz, al irse, cosa que todo el mundo hace". "No hace referencia ni a la iluminación navideña ni ornamental y por eso he dicho que como no es de obligado cumplimiento quitar la iluminación ornamental no lo vamos a hacer", ha advertido, para añadir que "no la vamos a quitar". "Y si nada cambia, habrá iluminación navideña", ha afirmado.

A su juicio, el Real Decreto "no es algo que vaya a solucionar el problema energético ni mucho menos, el termostato a 27 grados cuando se puede poner a 25 en circunstancias especiales va a ser muy poquito ahorro". "Y entiendo a los comerciantes, porque alguien que tiene un restaurante, a 27 grados, hará que reduzca la clientela", ha expuesto.

Maya ha afirmado que "lo que tiene que hacer el Gobierno de España es de una santa vez aplicar un plan energético serio y decir qué va a ser de la energía nuclear, cómo hacemos para esa transición energética que hay que hacer a contrarreloj". "Afortunadamente en Navarra somos ejemplares con los temas solares, etc. y en Pamplona tenemos un plan que va muy por delante de cualquier previsión que se pueda hacer en otro lugar", ha dicho.

Tras señalar que "todo el mundo tiene que hacer planes energéticos serios", ha comentado que "esto otro tiene más pinta de que quieren hacer números al final y hacer ver que el consumo que ya de por sí están reduciendo los ciudadanos porque no les llega decir que es consecuencia del Real Decreto Ley y no es así; este Real Decreto no tiene el contenido suficiente para de verdad influir en el consumo energético de una manera seria", ha concluido.