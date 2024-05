Mayores Frente a la Crisis reclamará "por todos los medios" el abono duplicado de mutualidades entre 1967 y 1978

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Una representación del grupo Mayores Frente a la Crisis ha afirmado que reclamará "por todos los medios" el abono duplicado de mutualidades que se produjo entre los años 1967 y 1978 y que "la mejor salida para acabar con esta discriminación totalmente injusta" es la eliminación del punto 4 de la disposición transitoria segunda de la ley de IRPF.

"Nos vamos a defender contra esta agresión por todos los medios a nuestro alcance: en los despachos, en la calle y en los juzgados si fuese necesario", ha señalado este viernes Javier Ordóñez, que ha comparecido junto a Jesús Suescun, Guadalupe Yoldi y Manuel Burguete en una sesión de trabajo parlamentaria solicitada por UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Según ha explicado Ordóñez, antes de 1967 "solo existían las mutualidades", y a partir de 1978, cuando se creó la Seguridad Social, los pensionistas "seguían cotizando a la mutualidad", de forma que "se da una paradoja: se estaba cotizando a las mutualidades y a Seguridad Social a la vez".

Ha relatado Ordóñez que "Navarra somos el único territorio del Estado que no reconoce los derechos de los pensionistas que cotizaron de forma simultánea en sus mutualidades y en la Seguridad Social entre los años 67 y 78". "Después de los contactos mantenidos con Hacienda Foral desde 2023 y siendo conscientes de la injusticia que se está haciendo con los pensionistas navarros, que estamos discriminados en comparación con los del resto del país, no entendemos por qué se mantiene esa discriminación tan injusta y en contra de los derechos de los pensionistas navarros y no se actúa ya", ha criticado.

Tras remarcar que "nos duele el silencio de los grupos políticos que aprobaron el punto 4", ha señalado que "esperábamos alguna declaración, algún gesto, en definitiva un cambio en la posición de nuestro gobierno, un cambio en el sentido de eliminar el punto 4 de la transitoria segunda, que nos perjudica y nos discrimina a la hora de reclamar algo que el Tribunal Supremo dice que nos corresponde por haber pagado doblemente a un sistema de protección social".

"Un dinero que no pagábamos voluntariamente, sino que se nos detraía de la nómina directamente. Y lo que es más sangrante, más de 100.000 pensionistas navarros se pueden quedar sin poder reclamar este derecho", ha añadido, tras subrayar que las declaraciones al respecto del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, "más que tranquilizarnos, nos inquietan, nos cabrean".

"Ha hablado de normativa para 2025 con efectos retroactivos a 2024. Nos preguntamos, ¿qué va a suponer esta retroactividad?, ¿qué va a pasar con las reclamaciones que ya se han presentado?, ¿qué va a pasar con las solicitudes que se han rechazado?, ¿qué va a pasar con las reclamaciones que ya están judicializadas? Qué va a pasar con los años 20, 21, 22 y 23 y siguientes? ¿Por qué hay que esperar a ver cuántas reclamaciones se hacen sobre 2019 para valorar qué se hace?", ha planteado.

Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de Navarra y a los grupos parlamentarios "que legislen ya para eliminar el maldito punto 4 de la transitoria segunda".

Por su parte, Suescun ha criticado que "hemos intentado por todos los medios entrar en esa dinámica de poder reclamar y que nos atienda Hacienda, pero nos hemos encontrado con algunos muros insalvables". "La única solución para que esto se arregle la tenéis los políticos", ha remarcado, tras pedirles que el mencionado articulado "desaparezca y que podamos cobrar y solucionar la problemática" generada "por haber pagado doble".

En nombre de UPN, Mª Jesús Valdemoros ha considerado que el Gobierno de Navarra "no está siendo claro" en esta materia y que "la solución no puede pasar por otra consideración" que no sea la supresión del mencionado apartado 4 de la disposición transitoria segunda de la ley del IRPF.

Ainhoa Unzu, del PSN, ha destacado que, si bien "es muy diferente la situación de Navarra al resto del Estado", existe "una firme voluntad política por parte de los grupos de gobierno de trabajar con Hacienda para tener en cuenta vuestra reivindicación". "Habrá solución, es una solución compleja y la fórmula será legislativa", ha dicho.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha remarcado que el acuerdo presupuestario ha sido "el instrumento que ha permitido que en estos momentos Hacienda esté donde está, que es dándole vueltas al asunto". Según ha dicho, "estamos esperando a que desde el Gobierno se nos plantee una propuesta concreta" porque "si se quiere dar una solución" es "necesaria" una modificación legislativa.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha querido enviar "un mensaje de tranquilidad" porque "desde Hacienda se está trabajando", aunque ha compartido "esa lógica postura crítica que mantenéis". También ha apostado por derogar ese punto 4 "para que, de cara a un futuro, todos podáis compartir los mismos derechos que el resto de ciudadanos del Estado".

En nombre del PP, Maribel García Malo ha considerado que las reivindicaciones de los pensionistas "son justas" y que el Gobierno de Navarra "tiene que ofrecer una solución cuanto antes". "Es una injusticia a todas luces, cuentan con nuestro apoyo para que el Gobierno de Navarra fije cuanto antes una fecha para dar solución a todo esto y se les devuelva el dinero que les pertenece", ha dicho.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha trasladado sus disculpas tras afirmar que el mencionado punto 4 "fue un error" pero que "se va a subsanar" con su derogación, "seguramente a finales de este año". Así, ha enviado "un mensaje de seguridad y tranquilidad" ya que "van a tener la respuesta justa que merecen a partir de la declaración de la renta que harán en 2025".

Por parte de Vox, Maite Nosti ha subrayado que "la situación me parece injusta". Tras valorar que se haya "reconocido el error", ha añadido que "lo que me gustaría" es que la solución "fuera más a corto plazo de lo que están planteando".