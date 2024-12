La mayoría del Parlamento apoyará la propuesta de impedir la entrada a la Cámara a los agricultores condenados

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mayoría del Parlamento de Navarra apoyará la propuesta de la Presidencia del Legislativo de impedir la entrada a la Cámara a los agricultores condenados por los incidentes en la puerta del Legislativo el 7 de marzo de este año. PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han respaldado esta propuesta, que han rechazado UPN, PPN y Vox.

En declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "es mentira que hubo un intento de asalto del Parlamento, según la Justicia". "Habrá que respetar a la Justicia", ha indicado, para señalar que "las personas que han sido condenadas no lo son por intentar asaltar el Parlamento". "La Justicia en este caso ha puesto las cosas en su justa medida", ha afirmado.

Ha pedido que, sobre este tema, "basta de bulos, basta de manipulaciones, basta de mentiras, basta de criminalizar a un colectivo como son los agricultores y a determinadas personas". "La Justicia lo que ha hecho ha sido dejar en mal lugar a la presidenta del Gobierno, porque la señora Chivite lo que hizo fue criminalizar a los agricultores navarros y afirmar que se había intentado asaltar el Parlamento, y la Justicia le ha dicho a la señora Chivite que no", ha indicado, para señalar que la presidenta "tiene que pedir perdón a los agricultores navarros".

Ha subrayado que "los agricultores evidentemente van a asumir las responsabilidades que les corresponden, las que ha dictado la propia Justicia, pero no las que exija el PSN". Y ha aclarado que no apoyarán que no se les deje entrar. "No tiene mucho sentido que Otegi pueda entrar, condenado por pertenencia a banda armada, y unos agricultores que protagonizan unos incidentes no puedan entrar", ha dicho, para añadir que "no vamos a aceptar clases de nadie y menos de un PSN que es socio de EH Bildu, un partido político que acoge terroristas en sus listas electorales; un PSN que le da la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu y tenemos hoy a un teniente alcalde en Pamplona, el señor Abaurrea, condenado por agredir a dos mujeres", ha dicho, para comentar que "el señor Abaurrea estaba el otro día en este Parlamento y ex miembros de ETA acuden a este Parlamento a comparecer".

El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que "es mucho más grave de lo que el acuerdo marca el intento de asalto al Parlamento de Navarra en un momento en el que se estaba debatiendo". Y ha exigido a UPN que con "las personas que tienen en sus diferentes órganos de dirección y que han sido condenadas por el intento de asalto al Parlamento se tomen medidas drásticas". "Exigimos que esas personas no sigan al frente de ninguna institución o de ningún órgano de dirección de UPN", ha dicho.

Ha respaldado la propuesta que se ha hecho en el Parlamento para que "los agricultores condenados no puedan entrar en él esta legislatura". "Se nos pasará a los grupos un informe jurídico al respecto y tomaremos la posición en la próxima Mesa y Junta de Portavoces", ha dicho, para opinar que "nos deberíamos haber presentado como acusación en este caso por la gravedad de los hechos".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que el objetivo de la propuesta de no dejar entrar al Parlamento a estos condenados es que no accedan "aquellas personas que acuden a este recinto parlamentario y que tratan de generar incidentes como sucedió con estas personas que, aunque fue en la puerta del Parlamento, fue un intento de entrar en él".

Ha indicado que "no es la primera vez que en este Parlamento se sanciona a personas que han acudido como visitantes y han protagonizado distintos incidentes en el parlamento y también se sancionó al grupo que las invitó; no es ninguna novedad". "Si hay precedentes, que se apliquen los mismos precedentes y tener la misma vara de medir en todo", ha señalado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha apoyado que "no se permita la entrada de estas personas que intentaron entrar al Parlamento de forma violenta y creemos que es una medida básica no permitir la entrada estas personas durante esta legislatura".

Además, Azcona ha pedido a UPN que "con sus cargos públicos y orgánicos tenga la misma vara de medir o algo parecido a lo que ha venido exigiendo siempre a Geroa Bai". "Geroa Bai ha tenido que afrontar las exigencias de UPN en esta materia y ha visto que por una causa archivada, por tanto sin condena, un consejero -Manu Ayerdi- tuvo que dimitir. Ahora tenemos a dos personas, un cargo público y a otro orgánico de UPN que están condenados -por los incidentes de agricultores en la puerta del Parlamento-. Veremos si tiene la misma vara de medir y las mismas exigencias. Parece, por lo que nos llega, que el alcalde de Lazagurría ha tomado la decisión de dimitir. Eso es lo que tenemos constancia en estos momentos y, desde luego, veremos si UPN se manifiesta en este sentido", ha indicado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo no ha compartido que se impida el acceso a los agricultores condenados si esta medida no se hace "extensiva y universal en el sentido de extenderse a todos los condenados por desórdenes".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha señalado que "no es una cuestión de si han sido condenados o no por desordenes públicos", sino de que "se intentó entrar a la fuerza en este Parlamento". "Que haya una medida para que durante esta legislatura no puedan entra en esta Cámara, sinceramente, es lógica. Estaríamos de acuerdo", ha indicado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha criticado que "el presidente del Parlamento quiere impedir la entrada en la Cámara a los -agricultores- que estén condenados por desordenes públicos y en nuestra opinión o no entra nadie que haya sido condenado por desórdenes públicos o entra todo el mundo que se considere que venga acreditado". "Los parlamentarios no podemos erigirnos en jueces. No hay ningún juez que haya condenado a estos agricultores a que no puedan acceder a ningún centro público", ha señalado.