Miles de personas reclaman en Pamplona un "alto el fuego" en Gaza y romper "todo tipo de relaciones" con Israel

PAMPLONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este domingo en Pamplona, convocados por la plataforma BDZ, para exigir un "alto el fuego" en Gaza y reclamar al Gobierno de España que rompa "todo tipo de relaciones" con Israel.

La movilización ha partido pasadas las 12.00 horas desde la plaza de Antoniutti, precedida por una pancarta con el lema 'Geldi dezagun genozidioa Palestinan (Paremos el genocidio en Palestina). Sanciones a Israel ya'. A lo largo del recorrido los manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas de Palestina, han coreado consignas como 'No es una guerra, es un genocidio', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel' o 'Que viva la lucha del pueblo palestino'.

La protesta ha finalizado en la Plaza del Castillo donde se ha leído un manifiesto en el que los convocantes han exigido "un alto el fuego inmediato", "el fin del genocidio en Palestina", "la aplicación de sanciones a Israel" y "la ruptura de todo tipo de relaciones con el estado sionista".

Han criticado que Israel "no ha adoptado ninguna" de las medidas dictadas por el Tribunal Internacional de Justicia el pasado 26 de enero. Por el contrario, "el 9 de febrero Netanyahu anunció que iba a empezar a bombardear Rafah". "Un ataque terrestre sobre esta zona supuestamente segura supondría una masacre de dimensiones épicas, supondría convertir Rafah en Auschwitz 2.0", han advertido.

En este sentido, han censurado que "ante este terrible panorama, nuestros gobiernos continúan incumpliendo sus obligaciones internacionales". "El gobierno español se oculta tras un discurso loable y valiente para los estándares occidentales, mientras continúa, vergonzosamente, con sus relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con el Estado de Israel", han reprochado.

Por ello, han reclamado al Gobierno central que "deje de hablar y actúe", "se sume a la demanda sudafricana y exija una investigación por la comisión del delito de genocidio por parte de Israel". Han exigido que "se rompa todo tipo de relación con Israel y se le impongan sanciones como exige la legislación vigente por violación de los Derechos Humanos". También han animado a una "campaña de resistencia civil no violenta" mediante el "boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel hasta que cumpla con la legislación internacional vigente".

"GRACIAS A ISRAEL, EL MUNDO ES UN LUGAR PEOR"

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la manifestación, Gaxan Sad, de BDZ, ha lamentado que "gracias a Israel, el mundo es un lugar peor" porque "se están prohibiendo las manifestaciones tanto en Londres como en Francia, como se está prohibiendo la bandera palestina".

La población, ha resaltado, "está sufriendo mucho en Gaza, pero también en Cisjordania" donde "un día sí y otro día también, a un pueblo al azar, entran y no tiene nada que ver con Hamás". "En Cisjordania no hay Hamás. Entran directamente con los bulldozers y se cargan las carreteras y los avituallamientos, tanto de agua como de electricidad, porque sí, porque pueden y porque el mundo se lo está permitiendo", ha censurado.

"No podemos más, hay que tener humanidad", ha expresado. "Ya no matan las balas, ya no matan las bombas, ahora está matando el frío, ahora está matando el hambre", ha alertado.

Al respecto, ha señalado que la eurodiputada de Podemos, Idoia Villanueva, que se encuentra en la frontera con Egipto, "nos está contando que 2.000 camiones están intentando pasar y no se les permite, se les hace excesivos registros y están pasando cinco camiones al día. Es una barbaridad, es una vergüenza". Ha destacado que "Rafah tiene el mismo territorio que el Valle de Egüés. En el Valle de Egüés viven 22.000 personas, en Rafah viven entre un millón y medio y dos millones de personas" que "mal viven".

Por su parte, Elisa Huarte, también de BDZ, ha destacado que este domingo se están celebrando concentraciones en "más de 100 localidades" de España. "Queremos decir claramente al gobierno de Sánchez que tiene que romper relaciones con Israel, que tiene que terminar esa compraventa de armas con Israel y que haga caso a la ciudadanía. Estamos en la calle y seguiremos moviéndonos, porque es humanidad lo que estamos pidiendo".

Según han adelantado, el próximo fin de semana, 2 y 3 de marzo, realizarán actividad en favor de Palestina en varias localidades navarras. Y el 9 de marzo, en Pamplona, se celebrarán una serie de conciertos, con artistas como El Drogas o Xabi Bandini, cuya recaudación se destinará a Palestina.