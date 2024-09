La modificación del Plan Txantrea Sur impedirá que locales en plantas bajas puedan transformarse en viviendas

Se pretende "garantizar la protección" de espacios destinados al comercio local



PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona considera este miércoles la modificación del Plan Parcial Txantrea Sur, cuyo objetivo es "garantizar la protección" de los espacios destinados al comercio local impidiendo que locales comerciales ubicados en plantas bajas de edificios puedan transformarse en viviendas.

Los cambios tienen por objetivo que las plantas bajas de las edificaciones que den frente al parque de la Magdalena, a la nueva plaza central y al paseo peatonal de la avenida de Corella mantengan el uso terciario previsto en el planeamiento y no puedan transformarse en vivienda.

Se da así "respuesta a los objetivos urbanísticos para la zona", así como a aquellos de la ley foral de Comercio y del Plan Estratégico de Comercio de Pamplona.

La propuesta es modificar el artículo 5 de la Normativa Urbanística del Plan Parcial, en cuanto al régimen de usos pormenorizados de planta baja, de manera que se hagan normativas las previsiones del Plan Parcial, para que en las plantas bajas de uso terciario de las edificaciones que den frente al parque de la Magdalena, a la nueva plaza central, no pueda haber vivienda, residencia eventual ni residencia comunitaria, y ampliando esta prohibición al edificio que dé al paseo peatonal de la avenida de Corella.

Esta modificación pretende, asimismo, "garantizar la seguridad jurídica de la aplicación del régimen de compatibilidad de usos, regulando de forma clara y concreta" en qué supuestos es de aplicación lo establecido en la Normativa Urbanística General del Plan Municipal para los cambios de usos detallados en plantas bajas y en cuáles no, por ser contrarios a los objetivos en cuanto a usos establecidos en el Plan Parcial Txantrea Sur, en la ley foral de Comercio y en el Plan Estratégico de Comercio de Pamplona.

Además, se aprovecha esta modificación para" adecuar la denominación de los usos a la legislación urbanística de aplicación", renombrando el uso global del ámbito y englobando varios usos pormenorizados de planta baja en el uso terciario, de manera que se otorgue "mayor flexibilidad" a los distintos usos terciarios: comerciales, hosteleros, educativos, asistenciales, etcétera.

Durante la tramitación de la modificación, se propone la suspensión de las licencias de cambio de uso de las plantas bajas en el ámbito Txantrea Sur.

UNA MEDIDA QUE BUSCA FAVORECER LA VIDA EN EL BARRIO

El Plan Parcial Txantrea Sur "refleja la voluntad de contar en su ámbito con una dotación importante" de locales comerciales en las plantas bajas de los edificios situados en los ejes principales, así como en el edificio integrado en la plaza pública y en el bloque aislado.

El texto indica que "en las plantas bajas que den frente al parque sur y en la edificación que dé frente a la plaza no podrá haber vivienda"; sin embargo, "esta determinación no se recogió en la normativa del Plan Parcial, y, en lo no regulado, remite al Plan Municipal".

En 2014 se modificó la Normativa Urbanística General del Plan Municipal con el objeto de permitir la implantación total o parcial del uso residencial en la planta baja en parcelas con uso pormenorizado residencial colectivo, salvo en ciertas zonas que se reflejan en un plano en el que se definen las Zonas Comerciales de Centralidad y las Zonas de Relevancia Comercial.

Este plano se basa en el Estudio de Comercio Urbano de Pamplona 2013-2015, en el que no se incorporaron los ámbitos todavía no construidos, como Txantrea Sur, que se encuentra en desarrollo: hay cuatro parcelas con edificaciones finalizadas y siete parcelas en construcción o con licencia de obras solicitada.

La aplicación de esa modificación de 2014 "hace posible que, una vez concedida la licencia de primera ocupación del edificio, se puedan modificar los usos comerciales de las plantas bajas para la implantación de viviendas, de modo que se incumplen las previsiones urbanísticas, la dotación comercial mínima establecida en la ley foral de Comercio".

Entre los principios rectores de esta ley se encuentra el mantenimiento del sistema del comercio minorista dentro del núcleo urbano de los municipios navarros, y el crecimiento "armonioso y equilibrado de actividades comerciales aspirando a un desarrollo sostenible del entorno urbano, estableciendo, además, una dotación comercial mínima de tres metros cuadrados por vivienda en los bajos de los edificios de vivienda colectiva".

Poniendo el foco en el barrio de Txantrea, el Plan Estratégico de Comercio de Pamplona 2017-2021 lo considera un barrio "con una oferta comercial insuficiente para su población". Su redacción, que es anterior a la urbanización del ámbito Txantrea Sur, establece dos ejes comerciales principales en el barrio: avenida de Villava y calle San Cristóbal.

El Plan Estratégico plantea distintas acciones para el fomento del comercio de proximidad, "incidiendo en la importancia de la incorporación de criterios comerciales en la planificación urbanística de nuevos entornos residenciales". Estos mismos objetivos se recogen en el Plan Estratégico de Comercio -Agenda Urbana Pamplona 2030, actualmente en elaboración.