Multa de casi 3.500 euros por un pitbull suelto en Tafalla sin seguro ni documentos en regla.

PAMPLONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto un expediente sancionador con una multa de 3.457 euros al dueño de un perro pitbull que fue visto suelto en el centro de salud de Tafalla.

El responsable no disponía de seguro ni documentos en regla del animal, lo que supone una infracción muy grave sancionada con 2.404 euros.

Además, el perro no llevaba ni bozal ni cadena (multa de 301 euros), no estaba identificado (otros 301 euros), circulaba sin control (301 euros) y no estaba vacunado (150 euros), según ha informado la Policía Foral.