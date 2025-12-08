El Museo de Educación Ambiental acoge esta semana una nueva edición del mercadillo de intercambio sin dinero

Mercadillo. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Educación Ambiental, en el barrio de la Rochapea, propone para esta semana, entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre, una nueva edición del mercadillo de intercambio sin dinero. Ante las próximas fiestas de Navidad, el Ayuntamiento de Pamplona plantea una alternativa a la compra, "dando impulso a la reutilización, al consumo responsable y al consiguiente ahorro de materia prima y energía".

El mercadillo está abierto a toda la ciudadanía, en horario de martes a viernes, de 10 a 13 horas, y, además, de martes a jueves, de 18 a 20 horas. Se puede encontrar ropa, calzado, abalorios, libros, juegos, juguetes, etcétera. Las personas pueden aportar objetos en buen estado que ya no utilicen e intercambiarlos por hasta un máximo de seis objetos por semana, por otros de valor similar.

El intercambio está supervisado por el equipo de educación ambiental, para que el intercambio sea equitativo y se realice de forma ordenada. El mercadillo de intercambio sin dinero se organiza en el Museo de Educación Ambiental varias veces al año, ha informado el Ayuntamiento en una nota.