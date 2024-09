Nasuvinsa no descarta "otros usos" para poner en funcionamiento los estudios cinematográficos de Lekaroz

El alcalde del Valle de Baztan se abre a "trocear la nave" o "reconvertir la instalación" para "ponerla en funcionamiento"



PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Responsables de Nasuvinsa se han mostrado abiertos a "adaptarse a las necesidades del sector audiovisual, sin descartar otras alternativas" para "formalizar un contrato y rentabilizar las instalaciones" los estudios cinematográficos y de gestión cultural de Lekaroz. En este sentido, no se descarta "adaptarse a otros usos".

La Comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Parlamento de Navarra ha visitado este miércoles esta infraestructura pública equipada para el rodaje y la producción de cine, televisión, publicidad y otros productos audiovisuales, cuya gestión fue adjudicada a la firma Melitón Film, condenada en firme por incumplimiento de contrato -indemnización por rentas no abonadas- sin apenas utilizar las instalaciones, inauguradas el 13 de diciembre de 2019 tras una inversión superior al millón de euros.

La delegación del Parlamento ha sido recibida en el campus empresarial de Lekaroz por los responsables de Nasuvinsa Carlos Chocarro, subdirector de Suelo Industrial, Jorge Odériz, jefe de sección de Mantenimiento y CTP, y Pablo Aguinaco, técnico del Departamento de Industrial, así como por el alcalde del Vallé de Baztán, Fernando Anbustegi.

El objeto de la visita, cursada a instancias del UPN, ha sido conocer in situ el equipamiento y aclarar distintas cuestiones relativas a la puesta en marcha y explotación de los Estudios Melitón, ahora mismo disponibles y en proceso de comercialización, sin que hasta la fecha se haya concretado ninguna operación.

A continuación, los integrantes de la Comisión han visitado las dependencias de los estudios -dos platós de 650 y 95 metros útiles, camerinos, vestuarios, despachos, zona administrativa y salas técnicas y para el montaje- y el entorno rural en el que se erige esta dotación, concebida para "atraer a la industria cinematográfica e impulsar el sector navarro de la creación audiovisual, también en el ámbito de la formación", razón por la que se formalizaron sendos convenios con el Servicio Navarro de Empleo y la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra.

Según ha explicado Carlos Chocarro, las obras "se hicieron a criterio de Melitón, siguiendo su proyecto, pese a lo cual abandonaron y se desentendieron del contrato que les comprometía por 20 años (no abonaron ni una sola mensualidad, inferior a 3.000 euros)", porque al parecer "no encontraron la producción suficiente para que les resultara rentable". "Las ayudas fiscales de la CAV a la producción audiovisual también han podido influir, aunque el precio del alquiler convenido no parece excesivo en relación con los presupuestos que maneja el cine. Seguimos trabajando, no es fácil traer aquí una empresa cinematográfica, hay poco mercado", ha indicado.

A futuro y a sabiendas de que la coyuntura "no es fácil", Chocarro ha avanzado que están dispuestos "adaptarse a las necesidades del sector audiovisual, sin descartar otras alternativas", porque "aquí de lo que se trata es de formalizar un contrato y rentabilizar las instalaciones. Tenemos una gran nave con dos platós y unas dependencias administrativas que, dado el caso, podría adaptarse a otros usos. No descartamos nada", ha corroborado.

Llegados a este punto, el alcalde del Vallé de Baztán, Fernando Anbustegi, ha destacado que "cualquier actividad, mientras sea sostenible, será bienvenida. No nos oponemos a trocear la nave (naves nido), a reconvertir la instalación, porque lo importante es llenarla de contenido, ponerla en funcionamiento".

Entre tanto y según ha indicado Jorge Odériz, Nasuvinsa se encarga de mantener la infraestructura en condiciones, con "revisiones periódicas acordes a las particularidades propias de los edificios vacíos".