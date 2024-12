Navarra presenta un proyecto europeo para mejorar la planificación de personal en las Administraciones públicas

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Interior, Función Pública y Justicia, ha presentado a la convocatoria del Instrumento de Apoyo Técnico de la Unión Europea un proyecto que tiene por objeto mejorar el análisis de puestos, la planificación de personal y la contratación en las Administraciones públicas y en el que también participan, bajo el liderazgo de Navarra, instituciones de Bélgica, Italia y Portugal.

La Autoridad Nacional de Coordinación del Instrumento de Apoyo Técnico de la Unión Europea (TSI, por sus siglas en inglés) en España, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha comunicado recientemente de forma oficial a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Navarra que se ha admitido la presentación de la solicitud de este proyecto europeo para la convocatoria de 2025, según ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

A partir de este momento se inicia una fase de estudio y preselección de los proyectos por parte de la Comisión Europea, que se prevé que finalice el próximo mes de enero y en la que el trabajo liderado por Navarra compite con los otros 42 proyectos que optan al Instrumento de Apoyo Técnico de la Unión Europea.

El proyecto presentado por Navarra a la convocatoria del Instrumento de Apoyo Técnico de la Unión Europea tiene por título 'Improving job analysis, personnel planning and recruitment in public administrations to face today's challenges' ('Mejorar el análisis de puestos, la planificación de personal y la contratación en las administraciones públicas para afrontar los retos actuales', en español) y se incluye en el pilar denominado 'Mejora del Espacio Administrativo Europeo'.

El objetivo del proyecto presentado por Navarra es realizar un estudio de los diferentes puestos de trabajo dentro de las administraciones públicas implicadas para determinar los factores clave en la selección, dotación y promoción de personal, así como las condiciones ofertadas en los puestos de trabajo para hacerlos atractivos dentro del mercado laboral.

Igualmente, también se prevé elaborar un análisis de las pruebas de selección óptimas para conseguir reclutar a los mejores perfiles, valorando otro tipo de competencias diferentes al conocimiento, y estar así en la mejor disposición para afrontar los retos y desafíos de una administración del siglo XXI.

Navarra presenta este proyecto de forma conjunta con otras instituciones públicas de países europeos que manifestaron su interés en participar en el mismo tras conocer, por el portal europeo de intereses, la propuesta planteada por Navarra. Así, el Gobierno de Navarra lidera este proyecto común en el que también participan BOSA (Política Federal de Servicio Público y Apoyo de Bélgica), INPS (Instituto Nacional de la Seguridad Social de Italia) y la DGAEP (Dirección General de Administración y Empleo Público de Portugal).

Este proyecto emana de la estrategia en materia de Función Pública para la legislatura 2023-2027 y se enmarca dentro de dos de sus ejes, en concreto, el de 'Desarrollo y Carrera Profesional' y el de 'Fortalecimiento de los Recursos Humanos'.