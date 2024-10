Navarra "respalda" la intención del Gobierno central de vincular fondos públicos a la aplicación de la ley de vivienda

Alfaro reclama en Madrid "más fondos de las ayudas europeas para las comunidades que están ejecutando el gasto"

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha mostrado el "respaldo" del Ejecutivo foral al anuncio realizado por la ministra de Vivienda del Gobierno de España de vincular los fondos públicos del Plan de Vivienda a la aplicación de la ley de Vivienda estatal.

"Es sorprendente que a estas alturas estemos discutiendo sobre la aplicación de la legislación vigente. Si hay unos fondos vinculados a la aprobación de zonas de mercado tensionado y no se declaran esas zonas de mercado, ¿cómo es posible que se reclamen esos fondos vinculados a algo que no has efectuado? No dejan de sorprenderme los antisistema inmobiliarios", ha señalado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la conferencia sectorial de Vivienda.

En el encuentro, mantenido en Madrid, Alfaro ha reclamado que "el Gobierno central reparta los remanentes existentes a día de hoy" de los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) para la rehabilitación de eficiencia energética "entre aquellas comunidades que, como Navarra, está cumpliendo los plazos de asignación y ejecución en tiempo y forma".

La nueva reclamación en este sentido del Gobierno de Navarra viene motivada por el hecho de que la Comunidad foral, "a diferencia de otras comunidades, ha asignado la práctica totalidad de los fondos MRR concedidos y sus sucesivas ampliaciones en los diferentes programas".

A pesar de ello, las solicitudes de la ciudadanía navarra "exceden el presupuesto de los fondos asignados", con lo que considera "lógico que quien ha ejecutado bien aspire a unos fondos que corren el riesgo de no ser ejecutados".

La intervención de la vicepresidenta navarra ha tenido lugar en el marco de la conferencia sectorial de Vivienda que ha tenido lugar este jueves en Madrid, presidida por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y los responsables de las consejerías de Vivienda de las comunidades autónomas. Begoña Alfaro ha estado acompañada en la reunión por la directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, Elga Molina.