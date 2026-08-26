El número de hipotecas sobre viviendas en Navarra aumenta un 12,5% en junio

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad de Navarra en el mes de junio es de 514, lo que supone un aumento del 12,5% respecto al mismo mes de 2025. En comparación con el mes anterior, la cifra disminuye un 26,3%.

El capital total prestado en Navarra para las hipotecas sobre viviendas en junio es de 81 millones de euros, un 23,8% más que el mismo mes de 2025, según ha informado el Instituto de Estadística de Navarra.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en Navarra aumenta un 10,1% respecto a junio del año anterior y se sitúa en 157.625 euros.

En el conjunto de España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en junio aumenta un 10,8% respecto al mismo periodo de 2025. El importe medio de dichas hipotecas crece un 6% y se sitúa en 178.365 euros.

En total, en junio se registraron en Navarra 646 constituciones de hipotecas sobre fincas inscritas en los registros de la propiedad -siendo 567 en el mismo mes del año anterior-, de las que 639 son urbanas y siete son rústicas. Dentro de las urbanas hay 514 viviendas, ocho solares y 117 'otras urbanas'.

El capital total prestado para el conjunto de las nuevas hipotecas constituidas en la Comunidad foral disminuye un 0,4% respecto al mismo mes de 2025, y se sitúa en 107,2 millones de euros.

El importe medio del conjunto de hipotecas constituidas en Navarra en junio es de 165.964 euros, un 12,6% inferior al del mismo periodo de 2025.