Las obras de la nueva glorieta de la PA-30 generarán jueves y viernes afecciones al tráfico en Mutilva y Tajonar

Plano de las afecciones programadas dias 27 y 28. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha informado de que este jueves, día 27, y el viernes, 28 de agosto, se registrarán importantes afecciones a la circulación en la Ronda de Pamplona (PA-30) y sus accesos, con motivo de las obras de construcción de la nueva glorieta en la intersección con la carretera NA-2310.

Los trabajos se centrarán en las labores de extendido del aglomerado asfáltico de la nueva rotonda, ubicada en la salida 1 de la PA-30 (enlace hacia Tajonar y el polígono industrial de Mutilva), concretamente en los ramales de acceso y salida situados en la margen izquierda de la ronda.

Para ejecutar las tareas de asfaltado con seguridad, se van a realizar cortes totales de tráfico en el acceso al polígono de Mutilva durante ambas jornadas. Esta restricción afectará de forma directa a la movilidad de la zona, ha expuesto Policía Foral, previéndose retenciones y complicaciones circulatorias de especial intensidad durante las horas punta de entrada y salida laboral.

La Policía Foral solicita a los conductores máxima precaución, respeto a la señalización provisional y, en la medida de lo posible, la utilización de itinerarios alternativos para acceder tanto a Mutilva como a Tajonar durante los dos días que durarán los trabajos.