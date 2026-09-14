Ollo entrega los restos del segoviano Jesús Esteban Muñoz y del coruñés Gerardo Gómez Lorenzo a sus familiares

Entrega de los restos a las familias. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

En un acto celebrado este lunes en el recién inaugurado Espacio de Memoria y Convivencia en el Palacio de Rozalejo, en Pamplona, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha entregado a sus familiares los restos de Jesús Esteban Muñoz y de Gerardo Gómez Lorenzo, identificados por el banco de ADN del Ejecutivo foral, tras las exhumaciones llevadas a cabo en 2017 y 2018 en las fosas de Urtasun y de Leranotz respectivamente.

Un grupo de familiares de ambos represaliados, desplazado a Pamplona desde Galicia y Bizkaia; representantes parlamentarios y de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica; miembros de las asociaciones memorialistas; de los equipos técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y del laboratorio de Nasertic; así como del Instituto Navarro de la Memoria y de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, han participado en este acto.

En primer lugar, han intervenido miembros de las dos familias, que han mostrado las emociones contradictorias que han podido experimentar: la alegría de la identificación y el dolor y la pena por que en este momento no han podido participar familiares que pasaron sus vidas preguntándose por su paradero, así como la injusticia que padecieron.

Por su parte, la vicepresidenta Ollo ha ratificado el compromiso del Gobierno de Navarra con la búsqueda de desaparecidos, en el marco del plan de exhumaciones y su identificación mediante los trabajos del banco de ADN. En este sentido, ha defendido que "ante el avance de los negacionismos y del cuestionamiento de las políticas de memoria, antepondremos siempre el trabajo riguroso, la defensa de los derechos humanos y entre ellos el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la memoria; memoria para no olvidar nunca a dónde llevaron a nuestras sociedades las políticas de exclusión y de exterminio de los adversarios políticos".

Tras recibir los familiares de Jesús Esteban y de Gerardo Gómez sus restos de manos de la vicepresidenta Ollo, y la entrega de los respectivos informes de exhumación e identificación, las personas asistentes han participado en una visita a la exposición 'Los objetos de la memoria', que presenta y contextualiza distintos objetos recuperados en las exhumaciones realizadas en la Comunidad foral.

Se da la circunstancia que uno de los objetos es un anillo con las iniciales G G, que se recuperó en Leranotz, junto al cuerpo de Gerardo Gómez. Asimismo, también han podido visitar la exposición 'Memorias compartidas - Memoria partekatuak', sobre el trabajo de la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo para localizar e identificar a sus nietos y nietas.

LOS FUGADOS: JESÚS ESTEBAN Y GERARDO GÓMEZ

Jesús Esteban Muñoz, nacido el 22 de junio de 1906 en Villaverde de Íscar (Segovia) y vecino de Portillo (Valladolid), ingresó en el Fuerte de San Cristóbal el 20 de enero de 1937, donde estuvo hasta el día de la fuga, el 22 de mayo de 1938. Formaba parte de un grupo de fugados del que tres fueron detenidos en Eugi y otros dos, en el paraje de Bardegi, entre Usetxi y el alto de Egozkue. Después de ser asesinados fueron llevados al cementerio de Urtasun (Esteribar), donde fueron enterrados en una fosa común. En mayo de 2017, se llevó a cabo la exhumación de los cinco cuerpos inhumados en esa fosa del cementerio.

Por su parte, Gerardo Gómez Lorenzo era natural y vecino de Bergondo (A Coruña). Nacido el 24 de septiembre de 1916, era soltero y carpintero de profesión. Ingresó en el Fuerte el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fecha de la fuga. Su cuerpo fue exhumado el 22 de mayo de 2018 en Leranotz (Esteribar), en el día que se cumplían 80 años de la fuga.

Con los de Jesús Esteban y Gerardo Gómez son ya 53 los cuerpos devueltos por el Gobierno de Navarra a sus familiares tras su exhumación e identificación. Hasta la fecha se han abierto 444 expedientes de personas represaliadas. Desde el Instituto Navarro de la Memoria recuerdan que las familias de personas desaparecidas tras el golpe de estado militar de 1936 pueden contactar con el banco público de ADN a través de la dirección de correo electrónico inm@navarra.es, para que se pueda continuar con nuevas identificaciones y restitución de cuerpos a sus familias, así como con la localización de emplazamientos donde puedan encontrarse nuevas fosas, ha informado el Gobierno navarro.