Otegi dice que cuando el Gobierno Vasco rechaza las propuestas de EH Bildu "golpea a la gente que necesita vivienda"

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que cuando el Gobierno Vasco rechaza la propuesta de la formación abertzale para la negociación de los Presupuestos "a quien golpea es a la gente que tiene necesidad de una vivienda y a quien golpea, entre comillas, es a los trabajadores que necesitan un salario mínimo interprofesional (SMI) adecuado a las circunstancias materiales y económicas de este país, en este caso de esa parte del país".

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa Política de EH Bildu, que ha tenido lugar en Pamplona, Arnaldo Otegi ha afirmado que "cuando el Gobierno Vasco dice 'no' a nuestra propuesta no nos está diciendo que no a nosotros y nosotras, no le está diciendo que no a una sigla política, a lo que está diciendo que no es a otra política pública de vivienda, le está diciendo que no a intentar que haya un SMI adecuado a las circunstancias económicas y sociales de los tres territorios".

Por eso, ha señalado que, aunque el Gobierno Vasco "ha dado por concluida la fase de negociación con EH Bildu", la formación abertzale mantiene "vivas las enmiendas tanto en SMI como en vivienda, para dar la oportunidad a este Gobierno no de que nos diga que sí a nosotros y nosotras, que eso es lo de menos, sino de que trate de poner en marcha políticas públicas que arreglen las cosas". "Creemos que la inercia les va a llevar a plantear unas políticas públicas en vivienda que no van a resolver ningún problema", ha lamentado.

EH Bildu ha defendido la propuesta que hizo su formación al inicio del debate presupuestario en Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra, consistente en "sumar todos los recursos financieros que hay en estos cuatro territorios y definir en qué políticas públicas se invierten". "No podemos hacer debates de reinos de Taifas, tenemos que hablar de los temas que afectan a la gente, desde un punto de vista nacional y desde un punto de vista de interés popular", ha señalado.

Además de eso, ha destacado que "EH Bildu planteó dónde creía que era necesario invertir los ingentes recursos públicos, limitados pero numerosos que existen en el país, y dijimos que las prioridades para el gasto público en todas las instituciones tienen que estar orientadas a solventar las necesidades de la gente en vivienda, cuidados, sanidad, transición ecosocial, condiciones de vida materiales y sueldos de los trabajadores a través del SMI, y todo ello desde el punto de vista que guardase el carácter nacional de la propuesta".

Arnaldo Otegi ha subrayado que esta es "una propuesta que ha venido para quedarse y es la misma propuesta que haremos el año que viene y probablemente el siguiente, porque es de sentido común".

En ese sentido, el coordinador general de EH Bildu ha realizado "un balance muy positivo de esta propuesta" ya que "ha conseguido algunas cosas que son importantes, como que durante las últimas semanas los debates presupuestarios del país han estado centrados en los problemas de la gente". "Aquí se habla del salario de los trabajadores y las trabajadoras, se habla de sanidad, de cuidados, de transición ecosocial, y fundamentalmente de vivienda", ha indicado, para valorar positivamente que "se han alcanzado algunos acuerdos parciales en Araba y parece que está avanzado en Bizkaia".

"Siendo el primer año -de la propuesta de EH Bildu-, sí hemos conseguido marcar la agenda política, poner la agenda política los intereses de la gente y alcanzar algunos acuerdos", ha destacado.

Por otro lado, ha defendido que "el sur de Euskal Herria manda un input positivo a las gentes que viven y trabajan en este país, y es que alejados de la crispación y de la polarización de otros lugares, aquí la oposición y el Gobierno se hacen de otra manera".

Otegi ha indicado que la propuesta de EH Bildu "se tiene que poner el año que viene encima de la mesa mucho antes que estrictamente cuando toca el debate presupuestario, es un debate que vamos a tener que mantener permanentemente, porque es un debate que afecta a la gente ya los problemas de la gente". "Esta propuesta está encima de la mesa también para el año que viene y probablemente lo que haremos será tratar de mejorar esta propuesta, tratar de trabajarla antes", ha señalado.

Además, ha afirmado que "el año que viene tendremos una ventaja, que es comprobar si las políticas públicas por ejemplo en vivienda, que no se han querido alterar, rinden o no frutos y hay un parque de vivienda público más amplio o no, o hay un mayor acceso de los jóvenes a la vivienda o no". "Como creemos que no va a ocurrir esto y que efectivamente se va a comprobar que si no se cambian radicalmente políticas como la de vivienda no se va resolver este tema, el año que viene volveremos a hacer una propuesta mejorada, con más tiempo porque pensamos que es la propuesta que le conviene a la gente en este país", ha señalado.