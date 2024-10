Pamplona ofrece desde este viernes 2.500 bonos de descuento en cine, teatro y librerías para jóvenes de 14 a 30 años

El Bono Cultural Pamplona Joven se adquiere de forma presencial en la Casa de la Juventud y se canjea directamente en el establecimiento

PAMPLONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pamplona ofrece desde este viernes 2.500 bonos de descuento para facilitar el acceso a la cultura a la juventud de Pamplona. Los bonos se destinan a sesiones de cine, teatro y librerías de Pamplona adheridas a la Asociación de libreros de Navarra Diego de Haro y están ya disponibles para jóvenes de entre 14 y 30 años.

Los bonos se adquieren de forma presencial en la Casa de la Juventud, ubicada en la calle Sangüesa, presentando el DNI y hasta agotar existencias. El máximo son tres bonos por persona, de cualquier modalidad.

La campaña Bono Cultural Pamplona Joven la ha presentado este viernes el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendáriz, junto al director del área, Carlos Andrés Uranga.

Los bonos ya están disponibles en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas; sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; y domingos, de 10 a 14 horas. Los bonos se podrán canjear hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo el cine, que tiene el 15 de diciembre como fecha tope para el canje.

En el caso de que no se agoten, se abren a jóvenes no empadronados en Pamplona a partir del viernes próximo, 25 de octubre. Los descuentos no son acumulables entre sí, ni con otras ofertas y promociones.

En caso de que el bono de descuento sea de un valor superior al coste del evento o producto, en ningún caso se devolverá la diferencia; el saldo restante no quedará como saldo para futuros canjes en otros productos o eventos, excepto en el caso del bono del Teatro Gayarre.

Una vez adquiridos los bonos se canjean directamente en los establecimientos participantes en la campaña. Los cines adheridos a la campaña son Golem Baiona y Golem Yamaguchi, donde se pueden canjear los 1.000 bonos previstos, con descuento de 4 euros por bono.

En cuanto al teatro, hay 500 bonos de 10 euros de descuento para el Teatro Gayarre, y otros 500 de 7 euros de descuento para la Escuela Navarra de Teatro. También las librerías participan en el Bono Cultural Pamplona Joven, con 500 bonos de 7 euros de descuento, con la particularidad de que no son válidos para material escolar ni libros de texto. Los establecimientos son Arcos, Arista, Chundarata, Elkar Comedias, Elkar Leyre, Karrikiri, Katakrak, Muga, Nerea y Troa.