El Parlamento celebrará el 24 y el 25 de septiembre el último Debate sobre el Estado de la Comunidad de esta legislatura

Archivo - Pleno del Parlamento de Navarra durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2025. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra celebrará los días 24 y 25 de septiembre, jueves y viernes, el último Debate de política general sobre el Estado de la Comunidad foral correspondiente a la XI legislatura.

Según las normas aprobadas este lunes por la Mesa y Junta de Portavoces, el debate se abrirá el jueves día 24 a las 9.30 con la exposición de la presidenta del Gobierno, a cuya conclusión la sesión se suspenderá media hora.

Tras la reanudación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos y en orden de mayor a menor. Finalizadas las intervenciones, la presidenta del Gobierno contestará a las mismas de manera conjunta. Seguidamente se abrirá un turno de réplica por un tiempo máximo de 10 minutos, que concluirá con una nueva intervención de María Chivite.

Paralelamente, se abrirá un plazo para la presentación ante la Mesa de propuestas de resolución, hasta cinco por parte de los grupos, que concluirá el mismo jueves a las 15 horas.

El Debate sobre el Estado de la Comunidad continuará el viernes día 25, a partir de las 9.30, con el debate de las propuestas admitidas por la Mesa. El orden del debate de las propuestas de resolución será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor.

Cada formación parlamentaria defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un plazo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los grupos guardarán el mismo orden que en el debate. Terminado el debate, las propuestas de resolución de cada grupo se votarán separadamente.

El artículo 226.1 del Reglamento del Parlamento de Navarra establece que al inicio de cada primer período de sesiones del año legislativo, con excepción de aquellos en los que se haya realizado el debate de investidura del presidente del Gobierno o se celebren elecciones en Navarra, el pleno se reunirá de forma extraordinaria para realizar un debate de política general sobre el estado de la Comunidad.

El precepto añade que antes de la convocatoria del debate, dentro de los primeros 15 días hábiles de septiembre, el Gobierno de Navarra podrá remitir al Parlamento una comunicación al respecto.

La comunicación remitida señala que la presidenta del Ejecutivo dedicará su exposición inicial a repasar la acción del Gobierno durante el tercer ejercicio de una legislatura marcada por la "solvencia de la economía, las buenas cifras de empleo y afiliación a la seguridad social y el liderazgo" en ámbitos como los de la "educación, la industria, la innovación o el talento". Entre los retos "complejos" a los que, según se precisa, urge dar respuesta, se apunta a "la inflación, la vivienda, la sanidad pública, la migración y la convivencia".

Todo ello desde la "estabilidad institucional" y óptica "progresista" de un Gobierno, indica la presidenta, "inclusivo y comprometido con lo público", que quiere mantener a Navarra como la "comunidad de mayor calidad de vida".