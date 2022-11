El Parlamento de Navarra, sin acuerdo para rechazar unas palabras del exministro Barrionuevo sobre los GAL

EH Bildu ha pedido que se sustituyera el término de condena por el de rechazo, algo que no han aceptado Navarra Suma y PSN

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Parlamento de Navarra no se han puesto de acuerdo este lunes para aprobar una declaración de rechazo a unas declaraciones del exministro del Interior José Barrionuevo en una entrevista con el diario El País sobre los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). No ha sido posible el acuerdo porque EH Bildu ha pedido sustituir el término de condena por el de rechazo, algo que no han aceptado Navarra Suma y PSN, al considerar que no caben "medias tintas".

PSN, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra han presentado una declaración común en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra con la que proponían "rechazar rotundamente las declaraciones del exministro José Barrionuevo en las que justifica el terrorismo de Estado" y "condenar una vez más todas las violencias, solidarizándose con todas las víctimas".

EH Bildu ha presentado su propia declaración, con la que proponía que el Parlamento de Navarra rechazara "rotundamente el apoyo explícito a la violencia de Estado que manifiesta el exministro del Interior José Barrionuevo" y "la impunidad de la que hace gala en la entrevista". En un último apartado, proponía que el Parlamento de Navarra mostrara su "solidaridad a las víctimas de la violencia de Estado, que hace extensible a todas las víctimas de todas las violencias".

Podemos aceptaba las dos declaraciones y Navarra Suma solo la presentada por PSN, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra conjuntamente. A esta declaración, EH Bildu proponía añadir el último apartado de su propuesta y además sustituir la palabra condena en la declaración por la de rechazo. Navarra Suma y PSN no han aceptado sustituir esta palabra. Finalmente, no ha prosperado ninguna declaración, puesto que se requiere de unanimidad.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que "EH Bildu es incapaz de condenar, en cuanto a aparece la palabra violencia, Bildu se cae de los acuerdos, porque sigue donde estaba, ahora es verdad que pesando más políticamente gracias al PSN, mandando más en Navarra, pero sigue donde estaba, se juega con las palabras y no se condena la violencia". "Hubiéramos votado a favor de la declaración de PSN, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra, y nos parece totalmente insuficiente la de Bildu, porque no valen medias tintas", ha subrayado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, se ha adherido a las palabras de la Fundación Fernando Buesa, que ha afirmado que "es profundamente ofensivo y doloroso para las víctimas del GAL y la sociedad en general leer esta entrevista, es absolutamente inaceptable e indigno defender la guerra sucia contra ETA en un país democrático, fue un error y un horror injustificable". Así, Alzórriz ha señalado que "rechazamos las declaraciones y condenamos los actos, hacemos todo y no andamos con medias tintas". "O condenas los actos o no los condenas, lo demás es manipular las palabras para llevarlas a un ámbito en el que los socialistas ni hemos entrado ni vamos a entrar. Rechazamos esas actitudes del pasado que no benefician a la convivencia en nuestra tierra", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que este es "un día enormemente triste para el Parlamento" porque "su Junta de Portavoces no ha podido, no ha conseguido consensuar una declaración institucional en contra de las graves declaraciones del exministro Barrionuevo justificando el terrorismo de Estado". "Una declaración en contra de estas palabras es lo mínimo exigible a una institución democrática y en una tierra en la que hemos sufrido de manera tan sangrante la violencia durante estas décadas. Ha vuelto a imponerse el debate en cuanto a condena o rechazo. Geroa Bai hubiera aceptado la palabra rechazo, pero en la primera declaración redactada por nosotros habíamos proclamado claramente la condena a estas palabras. Lo demás no es sino una mala noticia para el Parlamento de Navarra", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que el exministro hace "apología pura y dura de la violencia del Estado, reconocía su participación con total impunidad y creíamos que había que hacer una declaración institucional". Ha explicado que su grupo planteaba el cambio de condena por rechazo y "hemos entrado en un debate casi de salón sobre estas palabras, pero el resultado final es que no se ha aprobado ni una ni otra declaración".

Araiz ha considerado que "el significado histórico" de la palabra condena "se ha tratado de devolver contra quienes desde un inicio creíamos que no era la palabra más adecuada" y ha señalado que EH Bildu ha dicho desde su creación que "rechaza la violencia y creemos que es un elemento suficiente". "Aportamos alternativas que creemos que tienen el mismo valor y parece ser que no. Unos priman una palabra y otros otra", ha dicho, para afirmar que la responsabilidad de la falta de consenso es del conjunto de grupos.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha afirmado que él hubiera votado a favor de las dos declaraciones y ha dejado constancia del "malestar" de su grupo "por las palabras de este exministro terrorista".