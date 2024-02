La película navarra 'Robot Dreams' se hace con dos premios Goya

PAMPLONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La producción navarra 'Robot Dreams' ha sido galardonada con el premio a Mejor Película de Animación y Mejor Guion Adaptado (Pablo Berger) en la edición 38 de los Premios Goya que se celebraron este sábado en Valladolid y que entregó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematografías.

En la categoría de Mejor Película de Animación el largometraje se impuso a 'Dispararon al pianista', de Fernando Trueba y Javier Mariscal; a 'El sueño de la sultana', de Isabel Herguera; a 'Hanna y los monstruos', por Lorena Ares, además de la cinta infantil 'Momias', de Juan Jesús García Galocha 'Galo'.

Y en la categoría de Mejor Guion Adaptado, 'Robot Dreams' se impuso a Albert Val, por 'El maestro que prometió el mar'; Bernat Vilaplana, J.A. Bayona, Jaime Marques-Olarreaga y Nicolás Casariego por 'La sociedad de la nieve'; Albert Espinosa y David Trueba, por 'Saben aquell'; e Isabel Coixet y Laura Ferrero, por 'Un amor'.

El largometraje de animación suma así dos premios más a la lista de galardones que ha logrado en esta temporada, entre los que destacan Mejor Película de Animación por European Film Academy, cuatro galardones de los Premios Feroz y, recientemente, el reconocimiento a Mejor Película de Animación y Mejor Banda Sonora en los Premios Gaudí, destaca en un comunicado la Navarra Film Industry.

Ahora la película de Pablo Berger va camino a los Oscar 2024 al estar nominada a la Mejor Película de Animación. Navarra no tenía presencia en la gala desde que, hace un cuarto de siglo, 'Secretos del corazón' de Montxo Armendáriz fuese candidata a Mejor película extranjera en 1998. Además, 'Robot Dreams' cuenta con cinco nominaciones en los premios Annie Awards, entregados por la Asociación Internacional de Películas Animadas, y que se celebrarán el próximo 17 de febrero, también en Los Ángeles.

La segunda película navarra nominada, 'Bajo Terapia', de Gerardo Herrero, con producción de Tornasol Films y Alcavarán Films, finalmente no se ha hecho con Premio Mejor Actor de Reparto al que estaba nominado Juan Carlos Vellido.

PRESENCIA NAVARRA EN LOS GOYA

No solo 'Robot Dreams' y 'Bajo Terapia' han marcado la presencia navarra en la 38 edición de los Premios Goya. Navarra también estuvo representada por Itsaso Arana, nominada a Mejor dirección novel por 'Las chicas están bien', y Félix Viscarret, nominado a Mejor guion original por 'Una vida no tan simple'. Además, la película rodada en Navarra 'La ermita' estaba nominada a Mejores efectos especiales. Y 'Hanna y los monstruos', con su nominación a Mejor película de animación, contó con las labores de dirección, análisis de guion, parte del arte conceptual, guion de color, animática y gran parte de la composición multicapa desarrolladas en la Comunidad foral.