La Plataforma de mujeres contra la violencia sexista reivindicará el 25N en Pamplona que "la vergüenza cambie de bando"

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de mujeres contra la violencia sexista ha convocado una manifestación en Pamplona con motivo del 25N, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, que partirá a las 20 horas desde la Plaza del Castillo con el mensaje 'Si no eres la solución, eres el problema. La vergüenza va a cambiar de bando'.

Así lo han dado a conocer este miércoles en nombre de la plataforma Amaia Cambra e Iratxe Álvarez, que han comparecido en una rueda de prensa en la que han dado lectura al comunicado elaborado por la entidad.

"Un año más, el 25 de noviembre de este año tomaremos las calles. Desgraciadamente, todavía son muchos los motivos para movilizarse. En nuestro día a día tenemos totalmente normalizadas las agresiones, las violaciones, el miedo, los asesinatos. Este sistema heteropatriarcal, capitalista, colonial y capacitista adopta nuevas formas para seguir sobreviviendo", ha indicado Álvarez.

Según ha subrayado, cuestiones como "el aumento de las agresiones sexuales", el "auge de los discursos de odio", el estigma social, el "tratamiento violento de los casos de violencia machista en los medios de comunicación", la "desigual distribución" de los cuidados o la "misoginia" en las redes sociales, entre otras, "no son casos aislados y forman parte de una violencia estructural sistémica patriarcal que tiene graves consecuencias para la salud física y psicológica de las mujeres".

Ha remarcado que "son múltiples violencias, pero una sola raíz". Tras indicar que "no venimos a decir nada nuevo", Alvárez ha apuntado que "llevamos años reivindicando las mismas cosas y desgraciadamente los cambios vienen muy lentos", por lo que "es el momento de asumir responsabilidades, para todos".

"Sois el problema los que cuestionáis nuestra palabra cuando denunciamos una agresión. Sois el problema cuando no cortáis chistes y comentarios entre amigos. Sois el problema cuando justificáis o ponéis la culpa en nosotras cuando hemos sufrido alguna agresión. Sois el problema cuando señaláis al agresor pero no revisáis vuestras conductas. Sois el problema cuando no asumís ninguna responsabilidad ante la violencia que venimos denunciando las feministas a lo largo de los años", ha subrayado.

Según ha añadido, "los hombres, mayoritariamente, seguís teniendo una actitud de complicidad, justificación y falta de compromiso de la erradicación y denuncia de las violencias machistas". "El mensaje para los hombres es claro: si no sois la solución, sois el problema", ha apuntado, tras añadir que los medios de comunicación "también juegan un papel importante en la reproducción de la violencia machista" y que las redes sociales "pueden ser hoy en día una red y un refugio" pero "también son un medio para difundir mensajes falsos de forma rápida, para insultar, para controlar los cuerpos".

"La violencia está adquiriendo nuevas formas en el espacio virtual y en estos espacios también tendremos que repensar las herramientas de autodefensa", ha comentado.

Por todo ello, ha reclamado a las instituciones "inversión, pero donde realmente hace falta". "Necesitamos programas de prevención, inversión en educación, formación para profesionales de ámbitos diversos, recursos reales y efectivos para las agredidas. No necesitamos más policías en nombre de la seguridad, no queremos inversiones en control. Necesitamos una inversión real en justicia, que garantice programas integrales, que ponga los medios para la reparación, necesitamos programas que se basen en la prevención y la concienciación", ha reivindicado.

A su juicio, "tenemos que seguir construyendo la solución, desde alianzas feministas, desde la organización, desde la lucha". Según ha remarcado Alvárez, "las actitudes reaccionarias son respuestas a los logros de la lucha feminista" y "los hombres ven peligrar sus privilegios y están adoptando actitudes cada vez más agresivas".

"Por eso, la organización y la militancia son imprescindibles, porque la lucha colectiva, la colaboración y la confluencia entre nosotras nos hará más libres. El 25 de noviembre de este año volvemos a salir a la calle y nuestro mensaje es claro: 'Si no eres solución, eres problema. La vergüenza va a cambiar de bando'", ha manifestado.