La plaza de la Compañía mezcla este jueves ritmos africanos de Makeda Y el country de A Thousand Horses

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la plaza de la Compañía fusiona este jueves sonidos de larga tradición. Por la tarde, a partir de las 19 horas, Jimena Bandeira – Makeda ofrece una sesión a los platos con los ritmos africanos como hilo conductor. Y por la noche, a las 23.30, el original sonido Nashville de la banda A Thousand Horses llenará la plaza con su potente directo.

La cita vespertina tiene a Makeda como protagonista, una creadora nacida en Vitoria afincada en Pamplona. La artista entiende sus sesiones como un momento cotidiano de conexión y disfrute, con marcado influjo de los ritmos africanos: amapiano, kuduro, afrohouse, etcétara. A ellos se suma el bass de la música funk, carioca... Fiel a su etapa de adolescencia y a sus referentes, Makeda intenta fusionarse con clásicos del hip hop y del R&B, de forma que sus sesiones la definen y crean su conexión con el público: toma clásicos que teletransportan al pasado, y así los acercar y se conectan a la fiesta.

Aunque MaKeda comenzó detrás de los platos hace apenas tres años, la música ha formado parte de su vida desde que tiene uso de razón. En la actualidad, Makeda explora ritmos electrónicos, buscando básicamente muchos bajos y percusión que la devuelven a lo que le resulta más familiar, pero a la vez suben más la adrenalina.

SONIDO NASHVILLE

A Thousand Horses, una de las bandas de Nashville que abanderan el nuevo sonido del country rock, llegan a Pamplona tras participar en el Huercasa Country Festival, en Riaza (Segovia). Liderados por la potente voz de Michael Hobby, el guitarrista Bill Satcher, el bajista Graham DeLoach y el ex guitarrista Zach A Brown, combinan de forma original rock sureño, folk árido y country alternativo. Con el sencillo ‘Highway Sound’ recién publicado, dan muestra de su inusual uso de la instrumentación, que incluye el sitar eléctrico o el talkbox.

A Thousand Horses posee una maestría musical ya presente en ‘Southernality, el larga duración que en 2015 alcanzó el tercer puesto en la lista Top Country Albums de Billboard y obtuvo un inmenso reconocimiento gracias a que 'Smoke' se posicionó rápidamente como el primer sencillo debut de la década en alcanzar el número uno en las listas Country Airplay.

Tras lanzar su propio sello, Highway Sound Records, A Thousand Horses regresó en 2022 con su segundo álbum ‘Broken Heartland’, que incluye temazos como 'When I Hear Your Name', 'Another Mile' y 'Never Liked the Rain'. Conocidos por su explosivo show en vivo, A Thousand Horses también ha girado por los Estados Unidos con iconos como Lynyrd Skynyrd. La banda está de gira por Europa y prepara su álbum ‘The Outside’ para finales de este año.