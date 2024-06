La Plaza de los Fueros estará cerrada al tráfico durante los fuegos artificiales y los conciertos en San Fermín

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Protección Civil se ha reunido este martes en el Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia para revisar el plan general para las fiestas de San Fermín 2024. Es un encuentro habitual que se realiza cada año de forma previa a la fiesta. El plan es un sistema coordinado de recursos que tiene como objetivo proteger la vida ciudadana (inspecciones preventivas en materia de seguridad, sanidad y vigilancia del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales), el desarrollo de los actos programados por el Consistorio y el restablecimiento de la normalidad en la ciudad (limpieza final, desinfecciones, reestructuración de la circulación vial, reparación de desperfectos, etc.).

El plan este año cuenta con novedades. En primer lugar, se adopta el corte total de tráfico en plaza de los Fueros durante el lanzamiento de los fuegos artificiales y los conciertos de DJ para minimizar el riesgo de atropellos y accidentes viales, "garantizando la correcta prestación del servicio de transporte público, aunque modificando en parte las rutas".

Así, en el horario entre las 22,30 y las 2,30 horas, este espacio estará totalmente cortado, mientras entre las 22,30 y el final de los fuegos artificiales también lo estarán avenida del Ejército y Pío XII. En ese periodo, las líneas que acceden al centro desde el sur se desviarán por la calle Erretokieta hasta la calle Abejeras y, desde ahí, volverán por avenida de Zaragoza. En el caso de las líneas que acceden desde el oeste, llegarán hasta la plaza Príncipe de Viana y desde allí regresarán. En este caso, el tráfico se restablecerá tras los fuegos, en el caso de Fueros, tras los conciertos.

En segundo lugar, la calle San Ignacio quedará cerrada y se mejorará el diseño del espacio para la evacuación de la plaza de toros. Como tercera novedad, el Centro de Coordinación en la Sala de Crisis estará situado en la sede de Policía Municipal en lugar de en la tercera planta de la Casa Consistorial. Finalmente, también se abrirá un punto de socorro de soporte vital avanzado en la plaza de Recoletas que "permitirá acceder de forma eficaz a los posibles incidentes en su zona de influencia".

REUNIONES DIARIAS DURANTE TODOS LOS SANFERMINES

La Junta Local de Protección Civil estos Sanfermines se reunirá cada mañana desde el 8 al 13 de julio a las 11 horas para seguir, de forma pormenorizada y día a día, el desarrollo de la fiesta. En ese foro están presentes, además de direcciones de diversas áreas municipales (Seguridad, Igualdad, Conservación urbana etc.), diferentes representantes de cuerpos de seguridad, personal de servicios sociales, responsables sanitarios, de protección civil, transporte urbano etc. hasta completar alrededor de 25 personas. En cuanto a los días 7 y 14, la Junta no se reunirá como tal bajo la presidencia de Alcaldía por la celebración de la Precesión y la Octava, aunque sí habrá reuniones de coordinación y seguimiento con presencia de diferentes áreas.

El plan general para las fiestas de San Fermín 2024 persigue, ha detallado el Ayuntamiento, el normal desarrollo de las fiestas, procurando "reducir al mínimo los riesgos existentes, en gran medida por la gran afluencia de personas y vehículos, junto con los elementos de riesgo propios de ciertos actos de las fiestas". Se establecen como prioridades garantizar la seguridad sobre la base de la prevención, asegurar la mayor fluidez en la circulación de vehículos y personas, el apoyo técnico eficaz en previsión de posibles emergencias, lograr una eficaz atención sanitaria por medio de los puestos de socorro, ambulancias y servicios de urgencias; y hacer posible la vuelta a la normalidad con la mayor celeridad posible durante y después de las fiestas.

SEGURIDAD EN GRANDES CONCENTRACIONES

El Ayuntamiento ha decidido que en este 2024 se va a cortar de forma completa el tráfico en la Plaza de los Fueros durante el lanzamiento de los fuegos artificiales y los conciertos de DJs que se llevarán a cabo en la plaza, "dado el problema que suponían los cruces indebidos de peatones en un momento, además, de escasa visibilidad". De esta forma se cubren dos objetivos diferentes, minimizar riesgo de atropellos y accidentes viales garantizando la correcta prestación del servicio TUC (sus conductores demandaban esta medida hace años) y tener disponible toda la superficie aledaña a la plaza en caso de tener que evacuarla por motivos de urgencia.

Asimismo, el Consistorio este año instalará el Centro de Coordinación en la Sala de Crisis en construcción en el Área de Seguridad y Convivencia. "Los profesionales trabajarán alejados del gran ruido (anteriormente se establecía en la llamada Sala de la Chimenea) con tecnología adecuada, acceso a CECOP y toda la información en tiempo real, de manera coordinada en un entorno adecuado para la toma de decisiones", ha precisado el Ayuntamiento.

ACCESOS Y EVACUACIONES

El Ayuntamiento tiene previsto un punto de socorro de soporte vital avanzado en la plaza de Recoletas. Desde esta ubicación se incrementa la capacidad de respuesta en una zona de grandes eventos como la Procesión, el Día del menor, las Vísperas, la Función de la Octava, pero también en entorno de ocio juvenil (Jarauta, Plaza de la O), mayores (casas regionales) y ciudadanía en general (Bosquecillo/Taconera y Antoniutti). Paralelamente se ha reducido el número de puestos de Bosquecillo para tener una vía de evacuación abierta más amplia en la que quepan los vehículos de emergencia. Esta decisión viene a tratar de resolver los problemas de acceso detectados el pasado año.

Este año 2024, ha añadido, se ha hecho además un estudio más amplio de vías de acceso y salida, y se han modificado distintas implantaciones y ocupaciones de vía pública para facilitar la evacuación de personas. Además de los cambios en Bosquecillo/Taconera, el acceso a Sarasate se deberá hacer desde la plaza del Vínculo, ya que San Ignacio quedará cerrado desde día 5 de julio. Y en la avenida de Roncesvalles el plató de la televisión de concesión autonómica, Navarra Televisión, se verá desplazado para dejar libre toda la margen izquierda de la calle en sentido Bergamín, para la evacuación de la plaza de toros.