Policía Foral pone en marcha un dispositivo especial de vigilancia en el embalse de Alloz

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Estella, han puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en el entorno del embalse de Alloz, que con la llegada de la época estival se convierte en zona de ocio para multitud de visitantes, sobre todo la bahía de Lerate.

Las patrullas vigilarán especialmente el cumplimiento de la O.F. 222/16 que regula el uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales, que prohíbe también la circulación por pistas y caminos, el estacionamiento fuera de zonas habilitadas al efecto o la utilización de barbacoas, explica la Policía Foral en un comunicado.

También se comprobará el control de animales de compañía (perros sueltos, sobre todo), las posibles agresiones al medioambiente (abandono de basuras, vertidos, orden de la flora y fauna, contaminación acústica) y el respeto a las ordenanzas que protegen a los habitantes de la zona y a sus actividades agrícolas y ganaderas.

La publicitación de bandera azul -aunque no se haya materializado- unido al descenso de plazas de estacionamiento podría originar un aumento de las retenciones de tráfico y el estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas, con riesgo de provocar incendios forestales. En este sentido se recuerda a los usuarios que las plazas de parking en Lerate y Ugar deben reservarse previamente a través de Internet y que una vez completados no podrá aparcarse en zona no habilitada.

Se hace un llamamiento final a "la responsabilidad para una correcta convivencia social y medioambiental", antes de recurrir a la denuncia de las posibles infracciones descritas.