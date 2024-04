El Premio Francisco de Javier distingue a la ONG Ayuda Contenedores, que envía material a poblaciones en desarrollo

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Ayuda Contenedores ha recibido este viernes el Premio Francisco de Javier 2023 en un acto que ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra y que ha estado presidido por la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite.

El premio Francisco de Javier fue creado por el Gobierno de Navarra en 2009 para reconocer a personas, entidades e instituciones que, con la actividad que desarrollan fuera de la Comunidad foral, proyectan decididamente una imagen de Navarra como comunidad que contribuye al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad.

La ONG Ayuda Contenedores, entidad con sede en Pamplona, se dedica a ofrecer soporte logístico a organizaciones humanitarias en labores de recogida, almacenaje y envío de materiales que puedan ser necesarios en sus proyectos de ayuda en poblaciones en vías de desarrollo.

Ayuda Contenedores surgió en 1995 al comprobar la cantidad de excedentes de materiales en buen estado que eran desechados en Navarra. Durante las últimas tres décadas, la entidad se ha dedicado a detectar materiales en desuso susceptibles de ser reutilizados y organizar su recogida, almacenamiento, arreglo, selección y envío periódico a países demandantes de ellos, en colaboración con otras ONG que trabajan en los ámbitos de la salud, la educación, el saneamiento o las infraestructuras. Recoge también excedentes o donaciones que realizan instituciones, asociaciones y empresas.

Han recibido el premio el presidente de la ONG, José María Puig, uno de sus fundadores, Javier Erice, y la voluntaria Beatriz García. En el acto han estado presentes también la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, la vicepresidenta primera del Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, o el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, entre otras autoridades.

José María Puig, que se ha emocionado en distintos momentos de su intervención, ha señalado que este es "un día importante para todas las ONG y en especial para Ayuda a Contenedores" y ha destacado que el hecho de que "este reconocimiento se haya otorgado a una ONG fortalece y valora el trabajo realizado por tantas ONG en Navarra".

"No podemos olvidar que hoy no estaríamos aquí si hace más de 25 años un grupo de entusiastas, junto a los Salesianos de Pamplona, con mucha voluntad y tesón, no hubieran hecho que este proyecto se hiciera realidad. De estos emprendedores hoy nos acompañan Víctor Martínez Lizarraga y Javier Erice. Algunos otros ya nos dejaron, entre ellos Pedro Erce, Epifanio Arana o Estebán Puig", ha señalado.

El presidente ha explicado que la ONG ha enviado en 2023 un total de 51 contenedores a 22 paises diferentes. "Siria, con diez contendedores, es el destino que más ayuda ha solicitado con motivo del catastrófico terremoto de febrero de 2023, además de los trece años de guerra que padece. A Ucrania, también en guerra, hemos enviado nueve contendedores durante 2023", ha indicado.

Estebán Puig ha hecho un "llamamiento a particulares, empresas, asociaciones e instituciones a colaborar con la donación de ayuda humanitaria". "Necesitamos alimentos, material escolar, material sanitario, material de construcción y de labranza. Por ejemplo, una máquina de coser, una moto, un ordenador, una bicicleta, un coche o una silla de ruedas son artículos que pueden cambiar la vida de muchas personas. Nuestro objetivo es hacérselo llegar a las personas que lo necesitan", ha explicado.

No obstante, Puig ha advertido de que "nuestra organización está colgando de un hilo". "Nuestras naves en Echavacoiz están cedidas para el uso de las acciones de la ONG Ayuda Contenedores pero están dentro del PSIS que se va a realizar a corto o medio plazo en Echavacoiz. Sin estas instalaciones no seríamos capaces de mantener esta labor ya que el espacio requerido es muy grande y el costo de un alquiler de unas instalaciones similares sería imposible para nuestra organización", ha apuntado. Por ello, ha solicitado ayuda al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Pamplona, a instituciones o particulares "en la cesión de unos espacios similares a los actuales para poder continuar con nuestra labor".

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que la ONG "transporta toneladas de material que en su destino se convierten en oportunidades para el desarrollo en los sitios a los que llega". "La llegada de cada uno de vuestros contenedores supone un cambio sustancial en la vida de las comunidades que lo reciben, oportunidades que se materializan de diferentes formas, desde mantas hasta sillas de ruedas, pasando por material médico, juguetes, compresas o pupitres", ha resaltado.

Además, ha subrayado que "en los últimos años la ONG ha conseguido que la solidaridad no sea una cuestión simplemente de caridad". "Le habéis sumado inspiración, técnica, ambición y el trabajo en equipo, y de ahí han surgido iniciativas como los carros para que las mujeres africanas transporten más fácilmente el agua, o las porterías de fútbol que fabrican los alumnos de segundo grado de soldadura y calderería de Salesianos, o las cunas climáticas que ya están salvando a bebés prematuros en un hospital de Cabo Verde", ha indicado.

Chivite ha resaltado que este galardón "no es un premio a la solidaridad, es un reconocimiento creado para recompensar a quienes trasladáis fuera de nuestras fronteras una imagen de Navarra como Comunidad que contribuya al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad". "Creo firmemente que Navarra tiene mucho que enseñar al mundo, no porque hayamos nacido mejores, sino porque hemos aprendido a mejorarnos. Hemos comprendido que prosperamos más cuando ponemos en marcha la inteligencia colectiva", ha afirmado.