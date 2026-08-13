El programa KULTUR organiza este fin de semana tres actuaciones en Corella, Barbarin y el Castillo de Javier

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

A lo largo de este fin de semana comprendido entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, el programa estival KULTUR 2026, impulsado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, ofrece tres nuevas citas gratuitas y al aire libre que "demuestran la capacidad de conectar con el público mediante la sabiduría ancestral del pueblo, la comedia ligada a las canciones de nuestra vida y la creación sonora inspirada en el paisaje".

La primera parada del fin de semana tendrá lugar en Corella este viernes 14 de agosto a las 21.00 horas, donde la Plaza 8 de marzo acogerá el concierto 'De Raíz' a cargo de la cantante y multiinstrumentista Vanesa Muela. Licenciada en Historia y especialista en Estudios sobre la Tradición, la artista propone un viaje sensorial directo a la pureza y el alma de las músicas de antaño aprendidas directamente de las personas mayores. El espectáculo "promete una inmersión en la energía del pueblo" al son de jotas, fandangos, seguidillas, charradas o corridos, haciendo sonar elementos tan diversos como panderetas, conchas, cucharas o cribas.

El sábado 15 de agosto a las 19.00 horas, el protagonismo se trasladará a Barbarin con el monólogo musical 'Festa, Fiesta, Party, Party' conducido por Xabier Artieda. Concebido como un show "cargado de risas y energía", la propuesta se centra en un elemento que acompaña a la sociedad en sus vivencias cotidianas: las canciones. A través de la comedia, el espectáculo recorre esas melodías que irrumpen en las fiestas, los coches, las resacas o los cumpleaños, invitando al espectador a "recordar y bailar con aquellas composiciones que forman parte inevitable del recuerdo colectivo".

Finalmente, el domingo 16 de agosto a las 19.00 horas, la programación cerrará este bloque en la explanada frente al Castillo de Javier con el proyecto musical 'Altxorrak'. Esta propuesta de jazz contemporáneo con sonoridades actuales está específicamente diseñada para ser interpretada en espacios patrimoniales y naturales de Navarra, "logrando que el entorno actúe como un elemento creativo activo dentro de la obra". Interpretado por un cuarteto acústico de batería, contrabajo, piano y saxofón, el espectáculo se desarrollará tanto en euskera como en castellano bajo principios de igualdad de género, "buscando brindar una experiencia accesible y cercana a todo tipo de públicos".