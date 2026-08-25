El PSN pide una línea específica para las víctimas del terrorismo en el Plan de Convivencia de Pamplona

Archivo - La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, y los ediles de su grupo Xabier Sagardoy (i) y Miguel Matellanes. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este martes una propuesta formal al equipo de Gobierno para incorporar una línea estratégica específica de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, especialmente de ETA, en el Plan de Convivencia de la ciudad.

Los socialistas plantean, en concreto, la catalogación y protección de los espacios de memoria del municipio, así como "garantías firmes frente al enaltecimiento del terrorismo en el espacio público". El PSN ha participado este martes con el equipo de Gobierno en una reunión de la comisión de seguimiento del plan. Los socialistas confían en que el plan pueda ser aprobado durante el próximo trimestre.

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "hemos vivido un año en el que hemos visto que ha aumentado la crispación y la polarización en nuestras fiestas y en nuestras calles". "Me refiero a esos actos, puntuales, pero que no dejamos de vivir, en la Plaza de Toros en San Fermín, el ataque que ha sufrido el concejal -de UPN- en Burlada, que nosotros hemos condenado, o también esos actos que también hemos condenado y rechazado que han ocurrido en Berriozar -agresión a un grupo de militares que veían la final del Mundial de fútbol-. Covite -Colectivo de Víctimas del Terrorismo-, ha denunciado 33 actos de exaltación del terrorismo que han ocurrido también en nuestras fiestas en Navarra", ha explicado.

Tras ello, Curiel ha señalado que "hay que seguir trabajando en la convivencia" y ha apuntado en ese sentido que se está elaborando el Plan de Convivencia de Pamplona. Este martes, en la reunión para abordar este plan, Marina Curiel ha propuesta al equipo de Gobierno que "se tiene que abordar de manera específica una línea estratégica para la memoria, la reparación y el acompañamiento a las víctimas del terrorismo, las víctimas de violencia política y, sobre todo, específicamente las víctimas de ETA".

La portavoz socialista ha destacado que "el Plan de Convivencia no se puede poner de perfil" y ha señalado que, aunque ya se han adoptado algunas medidas, "hay que trabajar en acciones más concretas", como proteger los lugares de memoria o "evitar actos de exaltación del terrorismo en las fiestas y en los barrios de Pamplona".

Marina Curiel ha afirmado que "desde el Partido Socialista estamos con todas las víctimas, tanto con las víctimas de ETA como con las víctimas del franquismo, pero cada víctima tiene que tener su lugar y en el Plan de Convivencia también".

Por otro lado, la portavoz del PSN ha propuesto la creación de una mesa de expertos que realice aportaciones en el proceso de participación que se abrirá para la elaboración del Plan de Convivencia. Además, ha planteado que, una vez aprobado el plan, se constituya también una comisión de seguimiento técnica y política para que se pueda realizar una "rendición de cuentas" sobre su desarrollo. "No puede ser un Plan de Convivencia estático, tiene que ser vivo, tiene que ser transversal", ha afirmado.

Asimismo, el PSN considera "imprescindible" la participación formal del Gobierno de Navarra para garantizar la coordinación con el II Plan Estratégico de Convivencia del Ejecutivo foral. "Pamplona no puede construir su plan como si fuera una isla. Hay conocimiento y trabajo desarrollado en Navarra que debemos aprovechar", ha afirmado.

Marina Curiel ha señalado que en la reunión de este martes EH Bildu ha mostrado "una escucha activa, no ha habido en ningún momento ningún tipo de conflicto". "Entendemos que entonces lo que he trasladado lo comparten y, además, siempre hemos dicho que el plan tiene que ir muy aparejado con el Gobierno de Navarra. El Gobierno ya ha aprobado su segundo Plan de Convivencia y toda esta línea estratégica que yo he focalizado mucho en el tema de las víctimas del terrorismo, en las víctimas de ETA, también está reflejado en el Gobierno de Navarra, por tanto, entendemos que no va a haber ningún tipo de problema", ha afirmado.

Por otro lado, la portavoz del PSN ha animado "a esos partidos que siguen dando la espalda a este Plan de Convivencia, me refiero a UPN y Partido Popular", a que se sumen a este trabajo. "Creemos que tiene que ser un plan que sea aprobado por unanimidad. Como concejales que trabajamos en este ayuntamiento y que representamos a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad tenemos que dar ejemplo y trabajar todos unidos por que Pamplona tenga por fin un Plan de Convivencia", ha indicado.