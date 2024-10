El PSN registra ante la Fiscalía su denuncia por la moción de Vox contra la inmigración ilegal

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha registrado este miércoles ante la Fiscalía una denuncia por la moción que ha presentado Vox en la Cámara foral en contra de la inmigración ilegal, moción que los socialistas consideran que podría ser constitutiva de un delito de odio, atendiendo al artículo 510 del Código Penal.

Por estos mismos motivos, la moción no fue admitida a trámite el pasado lunes en la reunión de la Mesa del Parlamento, donde los representantes de PSN, EH Bildu y Geroa Bai votaron en contra de su admisión, mientras que UPN votó a favor. Sólo estos partidos tienen representación en la Mesa del Parlamento, pero Contigo-Zurekin respaldó el rechazo a la iniciativa, mientras que PPN y Vox apoyaban la tramitación.

Ramón Alzórriz ha acudido este miércoles al Palacio de Justicia de Pamplona acompañado por Ainhoa Unzu, parlamentaria del PSN, y por Ángel Moleón, de la secretaría de Organización del PSN.

El portavoz de los socialistas ha indicado que el rechazo a la admisión de esta moción no es una cuestión de libertad de expresión, "se trata de no permitir que en el Parlamento de Navarra, en el Parlamento de todos los navarros y de todas las navarras, se debatan cuestiones que pueden constituir delito".

La moción de Vox señala, en su exposición de motivos, que "la irresponsabilidad al apoyar y alentar la inmigración ilegal tiene consecuencias directas en la vida de los españoles de a pie que ya están sufriendo en sus barrios las 'bondades' del multiculturalismo: apuñalamientos, machetazos, así como un mayor número de ataques violentos y agresiones sexuales".

Por ello, la moción pedía "rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal", "exigir al Gobierno de la nación la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en nuestra región", "rechazar la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales en nuestra región, y llevar a cabo el cierre del COA de Marcilla", y "declarar Navarra región que no apoya a las asociaciones y ONG que colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal".

Alzórriz ha indicado que "los navarros tienen que saber que el Partido Socialista va a poner pie en pared para que esta xenofobia, este racismo, no tenga cabida en la vida política de nuestra Comunidad". "Hemos dicho basta ya y entendemos que el resto de partidos políticos también deben decir basta ya y, como es el caso de UPN o PP, no ser conniventes con la política que está llevando Vox contra la inmigración", ha afirmado.

El portavoz del PSN en el Legislativo ha considerado que "está claro que Vox está intentando criminalizar a las personas simplemente por venir de fuera y diciendo que los migrantes son los que acuchillan a personas, los que violan a mujeres y los que están creando un clima de odio en esta Comunidad, cuando es todo lo contrario".

Así, ha afirmado que "es Vox quien está generando ese clima de odio, es Vox quien está tachando a los inmigrantes de personas non gratas". "Nosotros les decimos que Navarra es una tierra de acogida, es una tierra solidaria y que aquí tienen sus puertas abiertas para trabajar, para convivir con la sociedad navarra", ha destacado.

Ramón Alzórriz ha insistido en que "no se trata de limitar la libertad de expresión de nadie, sino de no permitir en este Parlamento que se tramite una moción que puede ser constitutiva de delito de odio". "El otro día veíamos cómo en un partido de fútbol se estaba hablando de querellas, de delitos de odio contra jugadores, y también esto está pasando en la política. Igual que en el fútbol no se debe tolerar, tampoco en la política se debe permitir ni tolerar estos ataques de odio, de xenofobia, que principalmente vienen de la mano de Vox, pero en los que por desgracia, también en muchas ocasiones, son conniventes el Partido Popular y UPN. Y lo digo también, están gobernando con ellos en San Adrián", ha criticado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a UPN y PP para que "rompan los lazos, para que entiendan el sentir mayoritario de la sociedad navarra y que pongan pie en pared también ellos y ellas a este partido que lo único que genera es confrontación y odio en nuestra sociedad".

Ramón Alzórriz ha indicado que, si la Fiscalía emprende acciones, le corresponderá decidir si actúa contra Vox o contra la persona firmante de la moción. "Desde luego, nosotros hemos metido el escrito contra la moción y contra el partido Vox. Evidentemente, hay una firma, pero esa firma entiendo que, como cuando yo presento este escrito, lo hace en nombre del partido político", ha señalado.