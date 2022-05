El PSN reitera sus críticas a la ley sobre el profesorado de religión y NA+ y Geroa Bai la defienden

PAMPLONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha reiterado este lunes sus críticas a la ley foral para el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión y ha señalado que es "un despropósito que se haya aprobado una ley netamente ideológica por parte Navarra Suma y Geroa Bai que pretende estabilizar a unos profesores que no tienen carga lectiva". Por el contrario, Navarra Suma y PSN han defendido que lo que se pretende con la ley es garantizar los derechos laborales de este grupo de profesores "que no pueden verse vulnerados por el mero hecho de ser profesores de religión".

En declaraciones a los medios después de la Mesa y Junta de Portavoces celebrada este lunes, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha subrayado que este colectivo "tiene fecha de caducidad" porque después de las jubilaciones "no son cubiertas su plazas y desaparecen". Según ha explicado, "estas personas no pueden ser despedidas en bloque porque eso lo impide la última reforma laboral, pero sí que es cierto que puede dejarlos con una mínima carga lectiva y, por tanto, sin un trabajo estable".

"Si se elimina la referencia a 'profesores de religión' y fuera cualquier otro colectivo laboral, quien estaría liderando que esas personas tuvieran una actividad y no fueran despedidas serían los grupos que se autodenominan de izquierdas. Pero en este caso, como es religión son estos grupos los que lideran su crítica", ha remarcado.

En respuesta a los medios sobre unas sentencias del Supremo y del Constitucional que indican que el profesorado de religión solo podría dar clases de esta materia, Pérez-Nievas ha señalado que "nadie está diciendo que se pueda dar clase de otra materia", sino que "lo que se plantea es que tengan jornada, que se complemente con otras actividades que no son docencia".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha criticado la "incongruencia" de Geroa Bai, que votó a favor de esta norma cuando votó "en contra de estabilizar a profesores del PAI que sí tienen carga lectiva".

"Cada uno sabrá dónde está y lo que vota, y qué supone para las arcas forales tener a profesores de religión sin carga lectiva pagándoles un salario que a otros no se ha tenido en cuenta", ha indicado, tras mostrarse "convencido" de que la ley "tiene una inseguridad jurídica total".

Alzórriz ha afirmado que el consejero de Educación tendrá que aplicar la norma aprobada, "si es posible aplicarla". "Hay una ley y el consejo tendrá que ver cómo aplica esa ley, aunque a nosotros no nos guste y la hayamos votado en contra", ha manifestado. En relación con posibles recursos a la norma, ha respondido que desconocen "qué va a hacer el Gobierno de España". "En estos momentos se estarán estudiando y viendo todas las posibilidades", ha considerado.

La portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha compartido que lo que pretende esta ley es garantizar los derechos laborales de este grupo de profesores. "Unos derechos que no pueden verse vulnerados por el mero hecho de ser profesores de religión", ha manifestado.

Sobre las sentencias que indican que el profesorado de religión solo podría dar clases de esta materia, Barkos ha afirmado que "no son ninguna novedad", ya que datan del año 2007 y "si acaso de lecturas que se prolongan hasta 2020". "Entendemos que el Consejo de Navarra ya las ha tenido en cuenta en el dictamen que con respecto a la proposición de ley emitió previamente a la aprobación. Y no habiendo ninguna duda señalada en un extenso informe, tanto en el dictamen del Consejo de Navarra como en los votos particulares, 2 de 5, con respecto a esta materia aquí no hay ninguna preocupación", ha asegurado.