PSOE, Sumar y nacionalistas respaldan en el Congreso el traspaso de tráfico a Navarra frente a las críticas de PP y Vox

UPN defiende la competencia para Navarra pero con gestión compartida entre la Guardia Civil y la Policía Foral



PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Sumar y las formaciones nacionalistas han defendido este martes en el pleno del Congreso de los Diputados la reforma de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) con el fin de que la Comunidad foral pueda asumir la competencia de tráfico, después de que el Tribunal Supremo anulara este traspaso realizado por el Gobierno de España mediante la vía de un real decreto.

UPN ha respaldado el traspaso de la competencia, pero ha reclamado que el servicio sea prestado conjuntamente entre la Guardia Civil y la Policía Foral, y no en exclusiva por el cuerpo navarro.

Por su parte, Partido Popular y Vox se han mostrado en contra de la reforma del Amejoramiento pactada entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra.

Tras su debate en el Congreso -la votación está prevista para el final del día en la Cámara Baja-, el proyecto de reforma deberá pasar al Senado. Al tener rango orgánico, el proyecto de ley necesitará el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, 176 diputados, lo que exige la concurrencia de todos los aliados del Gobierno de coalición, incluyendo a Junts.

Al debate en el Congreso han asistido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, y el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra del Ejecutivo foral, Joseba Asiain.

En la defensa del proyecto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que el proyecto de modificación de la Lorafna "es fruto del diálogo" y ha indicado que el acuerdo entre Ejecutivos está "respaldado por la mayoría social de Navarra expresada en una mayoría parlamentaria".

El ministro ha indicado que "la defensa de la autonomía política se corresponde con un proyecto leal con la Constitución" y ha lamentado las críticas que "vienen desde la ultraderecha, de los que creen que España es un país monolítico y unívoco, o también de quienes modulan y hasta modifican su sentir y ahora en la oposición alardean de ideas superadas, de un centralismo que está rancio y que no es el modelo territorial que consagró nuestra Constitución". "Dejamos a otros el tener que explicar por qué era bueno ceder competencias de tráfico a Cataluña cuando gobernaban aquí y por qué hoy es malo ceder competencias de tráfico a Navarra cuando están en la oposición", ha añadido.

El diputado navarro del PP Sergio Sayas ha afirmado que "no estamos hablando de una competencia, estamos hablando de si avalamos con nuestro voto el pago que se hace -desde el Gobierno- a Bildu a cambio de tener Presupuesto, lo que no es otra cosa que mercadeo con los proetarras, y el Partido Popular nunca va a estar con los negocietes con los proetarras". "Con el Partido Popular no cuenten para vender a Navarra y expulsar de nuestra tierra a la Guardia Civil", ha señalado, para pedir al PSOE que "no ensucie el fuero con sus negocietes con Bildu".

Sergio Sayas ha subrayado que "la competencia no es lo que quieren, lo que quieren es iniciar un camino para echar a la Guardia Civil de Navarra, porque es el peaje que han pactado con Bildu, y para eso no cuenten con el Partido Popular".

La diputada navarra del PSOE Adriana Maldonado ha indicado que el debate deja patente "quién cumple la Constitución y quién manosea la Constitución". "Estamos hablando de una demanda histórica para los navarros. Una demanda histórica no solamente a nivel social, sino también una demanda política, de los grupos políticos y de todos los Gobiernos democráticos a lo largo de la historia de nuestra Comunidad", ha resaltado.

Maldonado ha afirmado que "con la Guardia Civil no se juega, no se hace instrumentación política" y ha destacado que el PP pactó en su momento el traspaso de tráfico a Cataluña. Tras ello, se ha preguntado si "lo que sirve para Cataluña no sirve para Navarra". "¿A la Guardia Civil allí no se le echaba y en Navarra sí?", ha planteado, para indicar que "lo que es bueno para Navarra es bueno para España".

El diputado de UPN, Alberto Catalán, ha resaltado que "la Constitución española ampara y respeta el régimen foral, y hoy lo que estamos votando es la vigencia del Amejoramiento y la Constitución española". "Quien diga que votar afirmativamente esta propuesta significa que la Guardia Civil deje de prestar sus servicios en Navarra miente, porque eso dependerá de la voluntad que el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra tengan para llegar a acuerdos", ha resaltado.

Catalán ha afirmado que UPN "ha venido defendiendo a lo largo de su historia la transferencia de esta competencia a la Comunidad foral de Navarra, pero también defendemos que es compatible con esta transferencia la presencia de la Guardia Civil en las carreteras navarras".

Por parte de EH Bildu, la diputada navarra Bel Pozueta ha indicado que "hoy es un buen día para todas y todos los navarros" y ha indicado que Navarra "da un paso más en su autogobienro, en la recuperación de sus derechos históricos y en su bienestar". "Navarra y sus instituciones han mostrado su voluntad de recuperar estas competencias en multitud de ocasiones. Lo han reivindicado gobiernos de todos los colores y han sido varios los intentos políticos. Pero ahora, por fin, podemos decir que será realidad gracias al acuerdo que desde EH Bildu alcanzamos con el Gobierno para la transferencia efectiva de tráfico a Navarra", ha resaltado.

Pozueta ha añadido que este es un día "malo para esa derecha que apuesta por atacar e impedir el autogobierno de Navarra y los derechos y el bienestar que de él se emanan".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha recordado que el PSOE firmó con su formación hace cinco años el acuerdo para el traspaso de tráfico a Navarra en las mismas condiciones que se hizo a la Comunidad Autónoma Vasca y ha preguntado a UPN "qué ha conseguido" en sus años en el Gobierno de Navarra o desde su representación en el Congreso en relación con esta competencia. Además, ha cuestionado el planteamiento de UPN de que la gestión de tráfico sea compartida entre la Policía Foral y la Guardia Civil. "Lo que están proponiendo no es ni competencia exclusiva ni respeto a la foralidad", ha afirmado.

El diputado de Vox Ignacio Hoces ha asegurado que el proyecto de reforma de la Lorafna es "un nuevo ataque y asalto del Gobierno a Navarra, a la Guardia Civil y a la unidad e igualdad entre españoles, un episodio más de esa serie de catastróficas desdichas que está protagonizando el Gobierno de Pedro Sánchez para mayor gloria de los separatistas, de los herederos naturales del terror y, en consecuencia, con grave perjuicio para España".

Desde Sumar, Lander Martínez ha señalado que su grupo, "viendo la amplitud de acuerdo que hay por parte de la mayoría de formaciones políticas navarras sobre la transferencia de competencias en materia de tráfico a la Policía Foral, tenemos muy poco que añadir". "Mi grupo parlamentario defiende un Estado federal y plurinacional, lo cual implica descentralización normativa y descentralización competencial y por lo tanto compartimos el fondo de los acuerdos realizados a este respecto", ha afirmado.

La diputada de ERC Inés Granollers ha destacado que su formación está "a favor del autogobierno en todos los territorios, especialmente en aquellos que no quieren formar parta de este Estado y que caminan a su independencia", por lo que ha anunciado el respaldo de su grupo a la reforma de la Lorafna.