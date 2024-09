Puente reconoce "problemas" en el servicio ferroviario de Navarra y dice que "pronto" se irán implementando "mejoras"

Afirma que en 2025 prestarán servicio los nuevos trenes Alaris en la línea Pamplona-Zaragoza y UPN critica el "deterioro" del servicio



El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que existen "problemas" en el servicio regional ferroviario en Navarra pero ha asegurado que "pronto" se irán "implementando mejoras".

"Los problemas existen, pero eso no niega que la situación es tan positiva que el incremento de viajeros se está produciendo por encima de los dos dígitos al año en Navarra y que pronto iremos implementando las mejoras que permitan a todos esos viajeros hacerlo en las condiciones de comodidad, confort, dignidad que merecen los navarros y las navarras", ha señalado.

Así se ha pronunciado este martes, durante la sesión plenaria del Senado, en respuesta a una pregunta de UPN sobre "las actuaciones previstas por el Gobierno para mejorar el servicio regional ferroviario en Navarra".

"Es verdad que estamos empleando un tren de cercanías para las circulaciones entre Pamplona y Zaragoza, y es verdad que esta es una solución evidentemente temporal y de emergencia, que no puede ser duradera en el tiempo, puesto que un tren de cercanías obviamente no es el material adecuado para prestar un servicio que discurre entre dos ciudades que están a más de 150 kilómetros de distancia", ha indicado.

Sin embargo, ha considerado que esta "sí ha sido una mejora respecto del servicio que existía antes", puesto que a pesar de que estos trenes "no son los adecuados", son "mejores de los que había prestando el servicio entre esas dos ciudades". "Y con el material que tenemos es con el que tenemos que prestar el servicio. Pero pronto entrará en funcionamiento la nueva serie 490, los trenes Alaris, unos trenes que van a 200 kilómetros por hora de velocidad máxima, que han sido completamente renovados -asientos, interior, se les ha dotado de nuevas tecnologías, espacio para las bicicletas- y en el año 2025 entrarán a prestar servicio, entre otras, en la línea Pamplona-Zaragoza", ha señalado.

Según ha añadido, "es verdad que tienen algo menos de capacidad que los trenes de cercanías que, a pesar de la incomodidad, nos ofrecen una mayor capacidad, pero también es cierto que estamos planificando para garantizar la capacidad entre Zaragoza y Pamplona".

"Hoy mismo hemos licitado en el Consejo de Ministros 40 millones de euros para la renovación de la red de ferrocarril convencional entre Pamplona y La Rioja", ha subrayado, tras apuntar que "la serie 470, que se jubilará en el año 2026, va a ser renovada también".

En cuanto a "los problemas de personal, que efectivamente existen, se están resolviendo con la última convocatoria de empleo público que hemos llevado a cabo en la comunidad foral de Navarra".

"No es tan malo el servicio que se presta cuando el incremento de pasajeros que experimentó en Navarra el tren en el año 2023 fue del 22,5% y este año el primer semestre ha crecido el 11,6%", ha apuntado Cuerpo, que ha añadido que para cuando acabe el año, "el número de viajeros de Renfe en Navarra en los dos últimos años se habrá incrementado cerca del 46%". "Eso no quiere decir que no haya problemas y que no tengamos que aplicar soluciones", ha manifestado.

UPN CRITICA EL "DETERIORO" DEL SERVICIO

Por su parte, la senadora de UPN, María Caballero, ha señalado que "la situación de nuestro servicio ferroviario regional está en una situación de deterioro preocupante". "Los navarros cada vez tenemos más la sensación de ser los últimos en mejorar nuestra movilidad, ya no sólo porque el tren de alta velocidad ni llega ni se le espera en muchos años, sino porque nuestras líneas ferroviarias para viajar a nuestros pueblos, o a Zaragoza, a Vitoria o a Madrid, cada vez tienen más problemas, se suceden los retrasos y las incomodidades", ha apuntado.

En ese sentido, ha mencionado el nuevo tren Pamplona-Zaragoza "que nos presentaron a bombo y platillo a primeros de año y que ha sido todo un fiasco: pasajeros en el suelo, equipaje que no cabe, asientos incómodos...", en el que "el malestar y las quejas son constantes porque la mayor parte de la gente va de pie".

"Señor ministro, usted en su comparecencia el pasado mes de agosto dijo que el tren vive en nuestro país el mejor momento de su historia, a pesar de que reconoció carencias y deficiencias. Le aseguro que en Navarra no tenemos esa misma percepción, tenemos pocas frecuencias en cercanías, pocos trenes y viejos para conectar con la capital, incomodidades y ningún confort", ha criticado.