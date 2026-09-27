Representantes del sector primario analizarán este martes el futuro del campo en la jornada AgroNavarra2026

Cartel de la jornada. - UAGN

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes 29 de septiembre se celebrará en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) la jornada AgroNavarra, que reunirá a representantes del sector primario de la Comunidad foral para analizar los principales retos y oportunidades que afronta el campo y abordar cómo debe prepararse para los cambios que ya están transformando la actividad agraria.

Organizada por el Grupo Interempresas y UAGN bajo el título 'El sector agroganadero en Navarra 2026: retos y oportunidades de un sector en expansión', contará con la participación de personas agricultoras y ganaderas, técnicas, expertas y empresas del sector.

En un comunicado, UAGN ha destacado que "generar espacios de encuentro y debate entre quienes viven directamente la realidad del campo resulta fundamental en un momento en el que las empresas agrarias deben hacer frente a unos costes elevados, la incertidumbre de los mercados, los efectos del cambio climático, la creciente regulación, la incorporación de nuevas tecnologías y las dificultades para garantizar el relevo generacional".

La organización ha defendido que "la transformación del sector debe abordarse teniendo en cuenta, en primer lugar, la realidad económica y productiva de las empresas. La innovación y la digitalización ofrecen nuevas oportunidades, pero su incorporación debe contribuir a mejorar la rentabilidad, facilitar el trabajo del sector y reforzar la competitividad de las empresas agrarias".

La jornada comenzará con la inauguración oficial a cargo de Ángel Pérez, director del Área Agropecuaria de Grupo Interempresas, y Félix Bariáin, presidente de UAGN. A continuación, David Navarro, miembro de la Ejecutiva de UAGN, realizará una radiografía del sector agroalimentario navarro, "aportando la visión de quienes desarrollan su actividad profesional directamente sobre el terreno".

Para UAGN, conocer esta realidad "resulta imprescindible para abordar cuestiones como la rentabilidad, la incorporación de jóvenes, la evolución de los modelos productivos o el impacto que están teniendo las nuevas exigencias sobre la actividad agraria". "El futuro del campo no puede diseñarse sin contar con quienes trabajan cada día en las empresas agrarias. La tecnología y la innovación son herramientas importantes, pero tienen que estar al servicio de una agricultura y una ganadería rentables, competitivas y con capacidad para garantizar el relevo generacional", señala el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA MÁS COMPETITIVIDAD

La primera parte de la jornada estará centrada en la agricultura y en las posibilidades que ofrecen la digitalización y las nuevas tecnologías. Carmen Jarén, catedrática de Ingeniería Agroforestal de la UPNA, abordará el papel de la maquinaria inteligente, los drones y la digitalización en las empresas agrarias.

Posteriormente, la mesa redonda 'El futuro de la agricultura en Navarra: ¿adaptación o transformación?' reunirá a Serafín Zalba (LIMAGRAIN), Diego Juárez (TIMAC AGRO), David Navarro (UAGN) y el agricultor y #agroinfluencerUAGN Guillermo Asín, con la moderación de Alejandro de Vega, coordinador editorial de la revista TIERRAS AGRICULTURA.

El debate permitirá abordar desde diferentes perspectivas cuestiones relacionadas con la innovación, las semillas, la nutrición vegetal, la digitalización y la evolución de los sistemas productivos, así como el papel que deben desempeñar estas herramientas para mejorar la competitividad de las empresas agrarias.

Tras un espacio de café-networking, la jornada pondrá el foco en la ganadería y en las posibilidades que ofrece la digitalización para mejorar la gestión de las empresas agrarias. El bloque concluirá con la mesa 'Ganadería 4.0 en Navarra: digitalización, sostenibilidad y relevo generacional', en la que participarán Jesús Jamar (ETXE HOLZ), Juanma Garro (LACTURALE), Carolina Tejero (MSD) y la ganadera Beni Irurita.

RENTABILIDAD Y RELEVO GENERACIONAL

UAGN considera que uno de los principales desafíos del sector pasa por conseguir que la actividad agraria "sea una profesión viable y atractiva para las nuevas generaciones". Para ello, defiende que "las políticas y decisiones que afectan al sector deben tener en cuenta la rentabilidad de las empresas agrarias y evitar que la acumulación de costes, obligaciones y exigencias termine poniendo en riesgo la continuidad del sector".

En este contexto, la digitalización y la innovación "deben entenderse como herramientas para avanzar, pero siempre desde una perspectiva práctica y adaptada a las necesidades reales de las empresas".

La jornada del 29 de septiembre pretende precisamente "favorecer ese intercambio de experiencias y conocimiento, poniendo en contacto a profesionales de la agricultura y la ganadería con empresas, personas técnicas, investigadoras y profesionales del sector agroalimentario".

Para UAGN, el futuro del campo navarro pasa por "escuchar a quienes lo trabajan, garantizar la rentabilidad de las explotaciones, facilitar el relevo generacional y aprovechar las oportunidades que ofrecen la innovación y la tecnología, sin perder de vista la realidad económica y productiva del sector".