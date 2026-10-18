Rescatados dos montañeros de Pamplona en el Pico Aspe (Huesca)

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El GREIM de la Guardia Civil rescató el pasado miércoles, 14 de octubre, a dos montañeros, de 64 y 60 años y vecinos de Pamplona, después de que uno de ellos resultara herido en en la vía Anaya de Pico Aspe, en Huesca.

El aviso se recibió a las 10.40 horas, en el que se comunicaba que uno de los escaladores se había caído en una vertical, sufriendo contusiones al impactar sobre rocas.

Se activó el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los escaladores, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Jaca, donde el herido fue transferido a una ambulancia para ser llevado al hospital de la localidad de Jaca