Roselló anima a los jóvenes en Javier a que "no tengáis miedo de manifestar públicamente vuestra fe"

Archivo - El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha animado este sábado en Javier a los jóvenes a que "no tengáis miedo de manifestar públicamente vuestra fe" ni de "decir sí a Dios si os llama para ser sacerdotes". Ha defendido que "Cristo tiene tiene tirón" y "un mensaje vivo, actual".

Durante su homilía en la explanada del Castillo de Javier, que ha puesto el punto y final a las segundas Javieradas de 2026, Roselló ha puesto el trayecto realizado por los peregrinos "desafiando la climatología adversa". Pero, especialmente, ha destacado que ha sido una peregrinación "a la vista de todos". "No nos escondemos, no ocultamos nuestra fe. Estamos diciendo que no tenemos miedo. ¿Por qué no mantenemos esta fuerza, este coraje el resto del año?", ha preguntado.

El arzobispo de Pamplona ha resaltado que "vuestra venida a Javier no ha sido solamente una experiencia personal o de grupo. También ha sido un testimonio público". "Os ha visto caminar gente que no cree y no os ha importado, gente que está en contra de la Iglesia y no os ha detenido a venir a Javier", ha subrayado, para añadir que "la Iglesia necesita vuestra fuerza, vuestra determinación". Roselló ha indicado que "a veces tengo la sensación de que los cristianos nos escondemos, que nos da vergüenza mostrarnos como somos, que tenemos complejo de manifestar nuestra fe".

"En un mundo en el que tantas veces la fe se vive de forma silenciosa o incluso escondida, vosotros habéis ofrecido un testimonio visible. Habéis recordado a muchos que Dios está vivo, que sigue teniendo un lugar en la vida de las personas y de nuestro pueblo", ha manifestado.

Florencio Roselló ha afirmado que "el Castillo de Javier es la casa de todos. Javier nos acoge, nos une e iguala a todos. Aquí nadie es más importante que los demás". Así, ha destacado que hasta la explanada del Castillo se han acercado "personas que socialmente no son bien aceptadas" como migrantes en situación irregular o presos que han salido de la cárcel "por un día para participar en esta celebración". "A veces hacemos diferencias, excluimos a quien no piensa como nosotros, a quien le falta un papel o a quien ha cometido un delito. Elaboramos nuestra propia justicia, nuestra propia conciencia; en cambio, Javier abraza a todos", ha remarcado.

Roselló ha resaltado que "este es el 'chiringuito' de san Francisco Javier, que tiene las puertas abiertas para todo el mundo" y ha advertido de que "hay personas que nos lo quieren cerrar, lo quieren silenciar". "¿Qué será entonces de los pobres?", se ha preguntado.

Por otro lado, ha señalado que "para muchos Javier se convierte en la luz que nos muestra el camino, en la luz de tomar decisiones", que ha llevado a algunos jóvenes, ha dicho, a dar "un paso al frente y digan sí a la llamada de Jesús". En este sentido, ha destacado que "Dios necesita sacerdotes" que "iluminen el camino de muchas personas". "No tengáis miedo de manifestar públicamente vuestra fe. No tengáis miedo de acoger a los pobres, a los descartados de la sociedad. No tengáis miedo de decir sí a Dios si os llama a ser sacerdote o a la vida religiosa", ha animado.