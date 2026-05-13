Salud remite a Fiscalía la denuncia de acoso interpuesta contra un jefe de servicio del HUN al ver indicios de delito

Archivo - Entorno del Hospital Universitario de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha anunciado este miércoles que se ha remitido al Ministerio Fiscal la denuncia por acoso interpuesta de forma anónima contra un jefe de servicio del Hospital Universitario de Navarra (HUN) el pasado mes de diciembre, ya que "hay indicios de que algunas actuaciones podrían ser constitutivas de delito".

Según han relatado desde el departamento, al conocer la denuncia "se activó la comisión de investigación prevista para estos casos en el 'Procedimiento de prevención, resolución y seguimiento de las situaciones de conflictos, acoso u otros tipos de violencia interna en el entorno laboral' del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea".

Tras "varios meses de entrevistas e investigación en el que han participado cerca de 50 personas", la comisión de investigación ha concluido su trabajo y ha formulado sus conclusiones en un informe, tal y como establece el procedimiento. "Como resultado de la mismas se ha remitido al Ministerio Fiscal este caso, ya que hay indicios de que algunas actuaciones podrían ser constitutivas de delito", han explicado desde Salud.

En paralelo, a nivel administrativo, "se están tramitando las acciones correspondientes de las que se informará cuando se hayan cumplimentado".

Ayer martes se remitió una comunicación por parte de la secretaría de la comisión a todas las personas que han participado en la comisión de investigación para informar lo que implica el inicio del procedimiento en Fiscalía si considera que hay indicio de delito, que incluyen la posibilidad de que podrían ser llamadas a declarar o que podrían ser revisadas sus declaraciones ya aportadas en la comisión de investigación.

Desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea "se han seguido los pasos establecidos en el protocolo vigente, así como la manera de actuar prevista para estos casos una vez se ha emitido el informe y se informará de los próximos pasos y/o decisiones que puedan ser públicos".