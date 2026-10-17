Saray destaca su contribución a la sociedad y pide una solución a las listas de espera en las revisiones

La presidentra de Saray, María José Oraa, junto con la concejala de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, y la concejala y senadora del PSN, Nuria Medina. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Cáncer de Mama, Saray, ha celebrado este sábado una jornada de información y sensibilización, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, en el que ha puesto en valor su aportación a la sociedad así como sus valores de "cercanía, compromiso, buena gestión y el estar siempre" junto a las afectadas por esta enfermedad.

A lo largo de la mañana, en la Plaza del Castillo de Pamplona, se ha desarrollado una jornada festiva con música, bailes e hinchables para los más pequeños. También se ha instalado una carpa informativa para resolver consultas de los asistentes y se ha instalado un photocall, elaborado por el Centro Isterria, para que todo el que quisiera pudiera tener un recuerdo.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de Saray, María José Oraa, ha querido trasladar en esta jornada a todas las mujeres que están pasando por un cáncer de mama "que estamos aquí, que vamos a seguir" y que "seguimos trabajando por ellas".

Ha explicado que la reivindicación principal, "como todos los años", son las listas de espera para las revisiones, que ha cifrado en alrededor de seis meses. Oraa ha destacado que "las unidades de mama funcionan perfectamente, tenemos unos profesionales estupendos, las pacientes se sienten bien tratadas" pero "se produce un atasco".

"Es verdad que no es nada fácil. Es verdad que vivimos más. Es verdad que hay más recaídas", ha señalado. "Nos están cuidando súper bien pero estamos generando más necesidades. Entonces, habrá que abordarlo", ha indicado. La presidenta de Saray ha destacado que "esperar una cita para una revisión, sobre todo al principio, es difícil", "crea ansiedad y genera nerviosismo" porque "vivimos un poco con el miedo a una recaída".

Según ha explicado, "se intentó un poco derivar" a Atención Primaria, pero "también creo que necesita una vuelta" porque está "un poco saturada". Asimismo, ha considerado que la figura de una enfermera gestora que "esté habilitada para hacer ciertos trámites por teléfono", "podría ser efectivo".

"Hay que llegar hasta la gestión", ha reivindicado Oraa, que ha señalado que "es un poco lo que nos pasa en Saray: estamos todas las afectadas, las que dirigimos, las que estamos en la junta directiva, pero nuestras trabajadoras están con nosotras. No son afectadas, pero están al 100%, conocen tanto o más que nosotras la asociación". "No es fácil pero podemos avanzar", ha subrayado.

En una mañana en la que no ha dejado de acercarse gente y con la vista puesta en la tradicional Carrera contra el Cáncer de Mama que se celebrará el próximo fin de semana, la presidenta de Saray ha destacado que "es impresionante, la gente es súper solidaria". "Creo que estamos tan necesitados en esta sociedad de mensajes positivos, de que nuestra labor en la sociedad tenga un sentido", ha remarcado.

Otra de las razones, ha apuntado, es que "hay mucha afectada" por cáncer de mama. "Ahí están los miedos. Pero son miedos compartidos", en citas como la carrera del próximo domingo, 25 de octubre, donde "nadie se siente solo y donde todas caminamos juntas, ayudadas y acompañadas de familiares y amigos y amigas".

María José Oraa ha explicado que, este año, Saray ha impulsado un un estudio, propuesto por la Fundación Navarra para la Excelencia, para "poner cifras a nuestra labor". Según este análisis, por cada euro que Saray recibe en subvenciones así como en las actividades que promueve, "revertimos en la sociedad 4,8 euros". "Por cada euro de subvención que recibimos devolvemos 7 euros", ha agregado.

Además, ha resaltado que "todos los patrocinadores y colaboradores han estado trabajando en grupos focales con las personas que han desarrollado el estudio y todos coinciden en nuestros valores". En este sentido, ha destacado que Saray "es una asociación que no puede desligarse de sus valores, que son la cercanía, el compromiso, la buena gestión y el estar siempre" con las afectadas con cáncer de mama.

A falta de una semana para la Carrera contra el Cáncer de Mama, Oraa ha destacado que el reto de este año es vender las 15.000 camisetas habilitadas para la prueba. Una recaudación que se destinará de manera íntegra a investigación. Al respecto, ha indicado que este año "tenemos cuatro proyectos subvencionados", dos en Navarrabiomed. "Sabemos que son pasitos mínimos pero que ayudan a llegar a algo más grande y algo mejor: a una mejor atención, a mejores terapias" y "quizás a la erradicación de esta enfermedad", ha esperado.